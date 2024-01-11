率隊大車掃 陳其邁喊話：8席立委對高雄建設很重要

選前48小時，高雄隊市長陳其邁今率8名民進黨高市立委候選人，由左楠區出發啟動大高雄車掃。（記者李惠洲攝）

2024/01/11 10:41

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕選前48小時，高雄市長陳其邁今率8名民進黨高市立委候選人，由左楠區出發啟動大高雄車掃，陳其邁火力全開，嗆「他」對高雄政見一條都沒有，並向市民溫情喊話，若大家覺得高雄這幾年發展不錯、有光榮感，覺得陳其邁在這3年夠打拚夠努力，拜託市民朋友3票都支持民進黨，讓高雄在對的路上繼續往前奔跑。

陳其邁指出，這幾年在蔡英文總統領導下，台積電兩奈米廠落腳左楠，捷運四線齊發，各項治水工程，再生水、伏流井等持續開發，這都是高雄城市轉型重要建設，全都有賴中央大力支持。

請繼續往下閱讀...

他強調，因為選對人、走對路，尤其2017前瞻計畫推動時，民進黨在高雄有8人在國會幫忙看緊預算，反觀在野黨眼中，認為捷運是蚊子建設。

他說，如果再投給杯葛高雄捷運的在野黨，擔心重大建設會不會被停下，四條捷運可能都沒了，也不用再想捷運紫線，投給國民黨候選人，高雄捷運真的未來前景堪憂。

陳其邁話鋒一轉，痛批國民黨杯葛前鎮漁港前瞻預算，並指剩下48小時，「他」對高雄卻沒有提過一條具體政見，什麼建設是他支持的？從來沒有！甚至很多跟他同黨的北部同志還發言杯葛、冷言冷語，窮盡所有酸言酸語羞辱高雄，台北果菜公司可花150億元改建，前鎮漁港80億元卻不行，這對高雄市民情何以堪。

陳其邁表示，8席立委對高雄建設很重要，賴清德能否延續蔡英文路線，對台灣發展、保護民主也很重要，今天再次宣示決心，民進黨高雄8席立委一席都不能掉。

陳其邁向市民溫情喊話，假如這幾年覺得中央給高雄建設很多，覺得高雄不錯、有光榮感，覺得陳其邁在這3年打拚夠努力夠認真，拜託所有市民朋友支持民進黨，支持民進黨8席立委、支持關注高雄建設的賴清德。

選前48小時，陳其邁今率8名民進黨高市立委候選人，由左楠區出發啟動大高雄車掃。（記者李惠洲攝）

選前48小時，陳其邁今率8名民進黨高市立委候選人，由左楠區出發啟動大高雄車掃。（記者李惠洲攝）

立委劉世芳與賴清德分身同車。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法