支持台灣民主！美國參眾議員挺台決議 引中使館跳腳

共和黨參議員蘇利文10日強調，13日大選到5月就職典禮期間，美國必須展現承諾與決心支持台灣民主。（路透資料照）

2024/01/11 09:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統大選將於13日舉行，至少28名美國參議員與至少35名眾議員，10日不分黨派聯合支持一項決議，讚揚台灣民主，承諾不論選舉結果如何，將致力提升與台灣的夥伴關係，此舉引發中國駐美大使館強烈抗議。

綜合媒體報導，參議院的決議草案受到至少28名共和黨及民主黨議員支持，除讚揚了台灣的法治、公民社會、經濟和穩定的政治體系，更與中國現況進行對比。決議指出「參議院決心傾美國所有力量、提供有效威懾，支持台灣的自衛權和人民自由。」

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決議草案可望於本週獲得一致通過。與民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）共同主導該項決議的共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）受訪表示：「我認為美國以兩黨合作的方式，對台灣民主展現穩定、堅定不移的支持與承諾，並持續加強跨黨派政策、強化台海嚇阻，無疑至關重要。」

蘇利文強調，決議支持者將不會在台灣總統大選中選邊站，「有3位強而有力的候選人、3個強大的政黨。我們只需盡力確保過程的公平性，不被北京脅迫舉動破壞」。

凱恩則表示，台灣是民主蓬勃發展的國家，也是美國在印太地區最親密的合作夥伴之一。鑒於台灣即將舉行大選，美國應堅定支持台灣的民主制度，讓台灣人民清楚知悉「獲得美國支持」。

凱恩並認為，決議已發出明確訊息，亦即中共對2024年台灣大選的任何干預都不會被容忍，同時重申美國致力於與自由民主台灣建立夥伴關係的承諾。

參議院提出決議草案後，眾議員康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）、巴爾（Andy Barr）隨即在眾議院提出配套決議，並獲得中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）附議，至少有35名眾議員參與連署。

眼見挺台決議在參眾兩院廣獲支持，中國駐美大使館發言人劉鵬宇10日發出聲明，稱中國堅決反對美國與台灣進行任何官方接觸，並堅稱華府必須避免「干涉台灣選舉」。

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