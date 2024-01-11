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國民黨：賴清德是「美國的危險朋友」

國民黨2024競選發言人凌濤指出，民進黨總統候選人賴清德過去標舉台獨價值，造成全球智庫與政治風險評析都把賴清德視為風險，歐亞集團2024的最新風險報告就直指賴清德是「美國的危險朋友」。（資料照）

國民黨2024競選發言人凌濤指出，民進黨總統候選人賴清德過去標舉台獨價值，造成全球智庫與政治風險評析都把賴清德視為風險，歐亞集團2024的最新風險報告就直指賴清德是「美國的危險朋友」。（資料照）

2024/01/11 10:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「美智庫質疑賴清德路線？將成美『危險的朋友』」記者會，該黨2024競選發言人凌濤指出，民進黨總統候選人賴清德過去標舉台獨價值，在日前總統候選人辯論會上表示中華民國憲法將為台灣帶來災難，造成全球智庫與政治風險評析都把賴清德視為風險，歐亞集團2024的最新風險報告就直指賴清德是「美國的危險朋友」。

凌濤表示，歐亞集團是歐、美企業最常使用的地緣政治風險諮詢公司，掌握政情，能直接影響外資投資意向，該集團在最新的風險報告中直指賴清德是「美國的危險朋友」，並認為賴清德與烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理納坦雅胡，併為「危險朋友」，如果台灣選舉賴清德、蕭美琴當選，台灣的不安現狀將很快受到考驗，該報告中還稱烏克蘭、以色列、台灣等國家領導人追求國家、有時是個人利益，將進一步使美國華盛頓陷入不斷擴大的衝突。

此外，凌濤還轉述「彭博社」報導內容，根據「彭博經濟研究」估計，台海開戰將付出約10兆美元的代價，相當於全球GDP的10%，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情與全球金融危機造成的影響，台海開戰代價太大，各方就算不滿現狀，都明白不應該冒風險，他說，但賴清德說中華民國憲法是台灣災難，台獨思維會把台灣未來帶往何種危機？

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