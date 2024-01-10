反問「習近平能相信嗎」？賴清德彰化造勢籲：選擇信賴台灣

民進黨總統候選人賴清德與彰化縣4名立委候選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月在鹿港舉行聯合造勢晚會，他問全場支持者，習近平能相信嗎？呼籲這次大選選擇信賴台灣。（記者劉曉欣攝）

2024/01/10 23:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選戰倒數計時，民進黨總統候選人賴清德今晚（10日）與彰化縣4名立委候選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月在鹿港鎮舉行聯合造勢晚會。賴清德說，只要有對等尊嚴，我們願意跟中國進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，他會不卑不亢，維持現狀，保護台灣，穩定兩岸，促進印太和平。

民進黨北彰化造勢晚會今晚7點半在鹿港鎮文小五用地舉行，吸引2萬人到場，總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌、總統府祕書長林佳龍、嘉義縣長翁章梁等人都到場站台。

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賴清德說，選舉倒數中，「咱鬥陣擱拚一次」，前總統馬英九在接受德國媒體訪問說，兩岸關係要相信習近平，不斷強調台灣要回到九二共識的基礎上。他要請教大家，「要相信習近平嗎？要接受九二共識嗎？」習近平能相信嗎？習近平多次強調過，九二共識就是接受一個中國，接受一國兩制台灣方案，走到底就是香港的一國兩制，所以，今年選舉是選擇信賴台灣這一條路，或是相信習近平路線的選擇，選擇賴清德、蕭美琴，就是選擇信賴台灣這條路。

賴清德說，這次選舉手中這張選票很重要，不只是決定台灣的未來，也決定世界命運，支持賴蕭配，我們有信心台灣在民主道路上驕傲繼續向前走，始終相信國家領導人，要解決困難挑戰，團結國家勇敢向前走，不是悲觀，也不是唱衰台灣，更加不是提出問題，並無提出方法，也不是在國家生存方向，跟威脅我們的敵人唱同調，甚至犧牲我們國家主權。

賴清德指出，世界局勢正在變化，他與蕭美琴做出承諾，將打造民主和平的台灣，不會帶領人民走回頭路，團結國家人民，強化國防、強化經濟，強化跟民主陣營站在一起。發揮力量，阻擋中國輕舉妄動，只要對等尊嚴，我們願意跟中國進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，「我會不卑不亢，維持現狀，保護台灣，穩定兩岸，促進印太和平」。

賴清德說，彰化縣是這次選戰關鍵中的關鍵，要把彰化女力優質的候選人送進立法院，全力衝、全力拚，彰化贏、台灣就贏，為了彰化、為了台灣、更為了民主，呼籲大家千萬不要大意，支持陳秀寳、黃秀芳、吳音寧與陳素月，一定要催票、固票、再催票，拿出手機、用LINE催票，讓民進黨優質候選人都能當選，守護台灣未來！

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