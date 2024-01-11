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首頁　>　政治

歐亞集團「十大風險」列中國慘況 賴競總：藍營還幻想依靠中國

賴清德、蕭美琴競選總部發言人戴瑋姍（左）、趙怡翔（右）11日召開「藍白架空台灣 傀儡侯、統一趙、投降柯」記者會。（記者廖振輝攝）

賴清德、蕭美琴競選總部發言人戴瑋姍（左）、趙怡翔（右）11日召開「藍白架空台灣 傀儡侯、統一趙、投降柯」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/11 12:33

相關新聞︰

國民黨：賴清德是「美國的危險朋友」

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰攻防激烈，國民黨今（11日）質疑，民進黨總統候選人賴清德被全球智庫與政治風險評析視為「風險」，例如歐亞集團最新報告就直指賴是「美國的危險朋友」。對此，賴清德競總發言人趙怡翔回應，該報告所列「全球十大風險」有中國、但沒有台灣，內容詳述中國現況對全球造成的風險，國民黨卻還在幻想依靠中國。

賴競總今召開「藍白架空台灣，傀儡侯、統一趙、投降柯」記者會，並針對國民黨的指控作出回應。趙怡翔表示，國民黨中央可能沒有去細讀這篇報告，若有細讀這篇報告，就能清楚看出歐亞集團列入的「全球十大風險」，其實並沒有台灣，反而是有中國。

趙怡翔說，該報告內容提到，中國今年的經濟會造成全球威脅，過去也提到中國政治體制並不是非常穩定，並指中國未來一年當中，疫情後的經濟成長不如預期，以及房地產有許多潛在風險，另提到中國出口額沒有提升，其政治環境導致政府未能有效因應各項挑戰。

趙怡翔強調，歐亞集團所列「十大風險」有中國、沒有台灣，但國民黨認為台灣未來鎖定的方向，只要依靠中國，台灣經濟就變好、台海情勢就會改善，但歐亞集團的報告已經說明清楚，這是一個幻想，中國有諸多潛在風險，呼籲國民黨細讀相關報告資料。

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