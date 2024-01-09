2000年後總統蔡英文最優 謝金河評8年股市表現：股價漲幅最大

謝金河統計2000年以後台灣3位總統任內股市表現，發現蔡英文（見圖）執政的8年裡股價漲幅最大。（資料照）

2024/01/09 00:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選將於本週六（13日）登場，這場選舉不僅對台灣重要，全球民主陣營也相當重視。近日專訪過現任總統蔡英文的財訊傳媒董事長謝金河，8日透過臉書統整2000年以後台灣3位總統（陳水扁、馬英九、蔡英文）任內股市表現，發現小英執政8年內股價漲幅最大，直言「什麼樣的總統，給你什麼樣的股市」。

謝金河週一晚間在臉書發文透露，近日專訪蔡英文時有先小考一下她「2016年上任那一天股價指數多少點？」蔡英文聽完回答「8000多」，讓謝金河肯定「總統對股市是有概念的」。謝金河接著說，他特別統計2000年以後的3位總統任內股市的表現，發現只有蔡英文的8年股價漲幅最大。

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謝金河指出，「陳水扁上任，指數9167.78，阿扁就職當天，股市大跌299.42，卸任時，指數是9309.95，阿扁的8年，股市上漲142.17。到了馬英九，上任當天股價跌226.31，交到蔡總統是8131.26，馬總統的8年，股價指數下跌1178.69。現在小英總統8年，已經到尾聲，股價指數已經大漲逾100%。三個總統的股市成績單，蔡總統表現最優！」

他表示，「這些年，馬總統最喜歡說兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好！但從股價表現來看，正好相反。從馬總統交棒時的股市線圖可以看到，台股在馬總統的8年成交量大約在300到500億元之間，這當中又有證所稅的衝擊，台股欲振乏力，最大的原因是兩岸關係很好，陸客來台，一年直逼600萬人次，但台灣的錢源源不絕流入中國......到2015年，台灣出現『四大慘業』，從面板、太陽能、LED到DRAM幾乎全躺平。台灣的股市在兩岸關係大好中，不知不覺過了8年清淡的日子。」

謝金河繼續說道：「小英總統上任後，開始推6大核心戰略產業。一年後，台積電突破200元，市值從1695億美元（約新台幣5.2兆）起跳。對照今天台積電583元的股價，大家可以想想過去8年台灣的變化。此外，蔡總統也很關心年輕人的理財，她對零股交易很重視，希望年輕人透過投資理財，關切財經事務。另一方面，她更重現台灣ETF的主場優勢，過去台灣只有海外基金，如今本國的股債ETF已經突破3兆台幣！」綜上所述，謝金河在貼文中直言，「什麼樣的總統，給你什麼樣的股市！」

謝金河（見圖）統計2000年以後台灣3位總統任內股市表現，發現蔡英文執政的8年裡股價漲幅最大。（資料照）

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