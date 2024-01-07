回顧小英執政8年經濟表現 謝金河：台灣成功走向世界很不容易！

謝金河發文回顧過去8年在蔡政府執政下，台灣發生的巨大變化，大讚蔡英文頂住空前壓力成功帶領台灣走向世界。（資料照）

2024/01/07 23:08

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祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選將於本週六（13日）登場，下一任總統出爐之時，也意味著現任總統蔡英文將卸任。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文回顧過去8年在蔡政府執政下，台灣發生的巨大變化，大讚蔡英文在空前壓力下成功帶領台灣走向世界！

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蔡英文近日接受《數字台灣》專訪，節目於今（7日）晚播出。主持人謝金河在節目播出前一天（6日）於臉書發文提及訪問蔡英文一事，透露2人談話重點放在過去8年「蔡總統為台灣做了什麼事？」原本1小時的節目，足足談了2個小時。

謝金河表示，蔡英文之前的2位總統，在執政進入尾聲時，民調都低得可怕，「陳水扁因面對紅衫軍倒台的壓力，馬英九則是後期發生馬王政爭，時任閣揆毛治國請辭，民調低到個位數，後來張善政臨危受命出任行政院長，勉強撐過元月到520（卸任日）的空窗期。在馬政府執政時的2015年，台灣經濟險象環生，小英總統在2016年元月當選，當時台灣出口已經連續15個月衰退，到小英總統5月就職前的4月，台灣的出口仍在衰退，那個月的出口是222.5億美元（約新台幣6890億），小英總統任內最高的單月出口是435億美元（約新台幣1.35兆），已經成長近一倍。」

謝金河接著說：「馬政府的8年，台灣的出口成長很有限，蔡政府8年成長逾74%，這是台灣脫胎換骨的蛻變。而企業的獲利更是大躍升，2016年第一季，台灣的上市櫃公司淨利3489億元，創14季新低，台積電那一季淨利647.8億。不過台積電現在一季可賺近3000億元，全體上市櫃公司出現連續6季單季超過一兆台幣的空前紀錄。」

謝金河繼續說道，馬政府最後一年，當時經濟學者梁國源警告，台灣經濟陷入失焦式成長，呈現階梯式下滑的趨勢；被稱為台灣「財經國師」的劉泰英也示警台灣經濟不太妙，「後來台灣各縣市財政告急，勞保及退撫基金都面臨破產壓力，馬政府財政部長張盛和高喊『年金不改革，台灣非倒不可！』可是沒有一個當政者要當壞人。隔年上任的小英是戴著鋼盔完成年金改革的！而利益受損的軍公教人員持續駡小英很多年。不僅如此，蔡英文還解決政府潛藏債務問題，這些年，台灣稅收都逾3兆元，台灣對高所得者課稅，有47.6%的民眾不用繳稅，去年每個人還收到6000元的紅包……」。

「除此之外，蔡英文更建立軍工自足的產業，綠能產業也在台灣茁壯成長，目前離岸風機已經有283座，發電量超過1GW，還有台灣的半導體創造世界第一的競爭力，2015年台灣DRAM幾乎全倒，台積電在2019年尾逐漸有護國神山的呼聲」。

謝金河直言，「台灣過去的8年是一步一腳印，穩步走上來的。這些年，也有很多人批評台灣低薪的問題，這是過去20年，台灣的企業都在中國投資，製造業被連根拔起，台灣的海外生產比重一度超過60%，後來沈榮津出任經濟部長，台商回台投資三大方案，才逐漸解決這個長年沈涸。這次的蔡總統專訪，也在回顧過去8年，她如何在空前壓力下，帶領台灣走向世界！我把2015，2016的經濟數據拿出來比對一下，台灣真的很不容易！」

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