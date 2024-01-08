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「下車後」的日子...... 小英曝下一步去向

蔡英文透露自己下車後的去向。（圖擷取自「在路上」影片）

蔡英文透露自己下車後的去向。（圖擷取自「在路上」影片）

2024/01/08 09:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選週六（13日）登場，近期民進黨推出的「在路上」競選影片引發熱烈迴響，總統蔡英文影片末在海邊交出車鑰匙，向賴清德和蕭美琴2人交棒揮手道別，也意味著她即將卸任。蔡英文近日接受財訊傳媒董事長謝金河專訪，也透露自己交棒後的角色，她表示，離開位置的人就不該再想原來位置上的事，但如果有什麼沒想到的、或需要她特別幫忙的，她都會盡力。

蔡英文近日接受《數字台灣》專訪，節目於7日晚上播出，談話重點放在過去8年「蔡總統為台灣做了什麼事」，節目中，謝金河談到《在路上》這部影片，許多畫面和對白有很多含義，包括藍色貨車、白色小轎車的出現，都讓大家印象深刻，他認為政治最重要的是溫度和感動人心。

謝金河說，總統下車後，現在大家都在看「到底總統跑到哪裡去了？」「誰把你接走了？」蔡英文說，自己下車後，跟車上的兩個人（賴蕭）勉勵，他們會做得很好，也希望台灣的國民能夠感受到她對接班團隊的信心。

蔡英文也說，好多人問她關於卸任的問題，她認為，在不同位置上的人有各自的角色，離開位置的人就不應該再想原來位置上的事情，之後她還是會在台灣，觀察整個台灣，希望換了總統後，台灣能繼續發展下去，如果有什麼沒想到的、或是需要她特別幫忙的，她都會盡力。當總統是整個國家的事，但是不做總統的時候，擔子就要交給別人，只能在旁邊協助。

節目最後謝金河問蔡英文，卸任後會開著車去遊山玩水嗎？很多人說她會去四重溪泡湯、去萬巒吃豬腳，蔡英文則開心的說，自己已經有一點點在想說，不做總統後的日子應該是不錯的日子，有很多很想去的地方，尤其是她的家鄉屏東有很多好玩的，雖然落山風很強，但也有不錯的觀光、休閒地方，她小時候的記憶非常多，像是到四重溪洗溫泉、到萬巒吃豬腳，很想再好好地輕鬆回顧一下。

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