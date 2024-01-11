賴清德、林志潔竹市掃街拜票爆人潮 車隊長達1公里多
2024/01/11 13:21
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨總統候選人賴清德今天一早來到新竹市，與立委候選人林志潔展開車隊掃接拜票行程，沿途有熱情支持者列隊歡迎與吶喊，沿途凍蒜聲及總統好的聲音不絕於耳，更有年輕人及商家出來揮手，整個車隊長達1公里多，最後在天公壇參香祈福，賴清德也呼籲國人週六一定要出門投票，除選對的人走對的路，更要一起守護民主，一起走在民主自由的道路上，並讓林志潔進入國會，一起守護台灣。
賴清德與林志潔從竹市三民路停車場出發後，就有許多支持者及熱情民眾列隊等待與搖旗吶喊，沿路都有支持者騎機車或是揮著旗幟回應，車隊行經中央公園及影博館和東門圓環及火車站前，最後也繞到城隍廟及天公壇，許多商家和支持者都在定點等待，有的跟賴清德握手，有的拿「民主路及自由路」等標語回應，就連早餐店及上班族和商家都出來跟賴清德揮手，展現群眾及支持者的熱情。
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賴清德說，新竹市這一席很重要與關鍵，他要呼籲國人同胞這週六一定要出門投票，除投賴清德蕭美琴外，也要讓林志潔教授進國會為市民爭取福利與建設，同時更要投民進黨的政黨票，讓民進黨國會過半，「美德贏台灣」，一起走在民主自由的道路上。
賴清德與林志潔的車隊最後在天公壇參香時，也受到支持者熱烈歡迎，整個廟裎都擠滿支持者，更有的要簽名及合照，短短不到50公尺就走超過5分鐘，更有看板寫著「總統好」及美德贏台灣的布條，氣氛熱絡歡欣。