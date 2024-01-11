賴清德、林志潔竹市掃街拜票爆人潮 車隊長達1公里多

民進黨總統候選人賴清德與竹市立委候選人林志潔今天在新竹市掃街拜票，民眾站路口熱情搖旗，賴清德籲國人週六一定要出門投票，一起美德贏台灣。（記者洪美秀攝）

2024/01/11 13:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨總統候選人賴清德今天一早來到新竹市，與立委候選人林志潔展開車隊掃接拜票行程，沿途有熱情支持者列隊歡迎與吶喊，沿途凍蒜聲及總統好的聲音不絕於耳，更有年輕人及商家出來揮手，整個車隊長達1公里多，最後在天公壇參香祈福，賴清德也呼籲國人週六一定要出門投票，除選對的人走對的路，更要一起守護民主，一起走在民主自由的道路上，並讓林志潔進入國會，一起守護台灣。

賴清德與林志潔從竹市三民路停車場出發後，就有許多支持者及熱情民眾列隊等待與搖旗吶喊，沿路都有支持者騎機車或是揮著旗幟回應，車隊行經中央公園及影博館和東門圓環及火車站前，最後也繞到城隍廟及天公壇，許多商家和支持者都在定點等待，有的跟賴清德握手，有的拿「民主路及自由路」等標語回應，就連早餐店及上班族和商家都出來跟賴清德揮手，展現群眾及支持者的熱情。

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賴清德說，新竹市這一席很重要與關鍵，他要呼籲國人同胞這週六一定要出門投票，除投賴清德蕭美琴外，也要讓林志潔教授進國會為市民爭取福利與建設，同時更要投民進黨的政黨票，讓民進黨國會過半，「美德贏台灣」，一起走在民主自由的道路上。

賴清德與林志潔的車隊最後在天公壇參香時，也受到支持者熱烈歡迎，整個廟裎都擠滿支持者，更有的要簽名及合照，短短不到50公尺就走超過5分鐘，更有看板寫著「總統好」及美德贏台灣的布條，氣氛熱絡歡欣。

民進黨總統候選人賴清德與竹市立委候選人林志潔今天在新竹市掃街拜票，民眾站路口熱情搖旗，賴清德籲國人週六一定要出門投票，一起美德贏台灣。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與竹市立委候選人林志潔今天在新竹市掃街拜票，民眾站路口熱情搖旗，最後也到天公壇參香祈福，賴清德籲國人週六一定要出門投票，一起美德贏台灣。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與竹市立委候選人林志潔今天在新竹市掃街拜票，民眾站路口熱情搖旗，更有的拿護國佑民的牌子支持賴清德。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與竹市立委候選人林志潔今天在新竹市掃街拜票，最後到天公壇參香祈福，賴清德籲國人週六一定要出門投票，一起美德贏台灣。（記者洪美秀攝）

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