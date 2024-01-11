民進黨號召青年返鄉投票 台美小姐杜若薇：用選票向中共說不！

民進黨青年部主任阮俊達偕同國務青代表及大學學生會代表等人11日召開「挺美德站出來：一起在回家的路上」返鄉投票記者會，台法混血兒杜若薇（Léa Dumortier，見圖）等4名青年代表在會中發表感言。（記者廖振輝攝）

2024/01/11 13:32

〔記者陳昀／台北報導〕2024大選週六投票，民進黨青年部今開記者會號召青年返鄉投票，與會的「台美小姐」杜若薇喊話國人投下向中共說不的一票，支持民進黨「賴蕭配」，來自高雄的台大學生王嘉吟也說，她要用選票再次拒絕國民黨跟韓國瑜。

民進黨青年部主任阮俊達今率領4位青年代表、15位國務青共同召開「挺美德站出來：一起在回家的路上」，號召週六返鄉投票，青年部也在Instagram與YouTube頻道上陸續推出10支短影片，由不同性別、校系、職業的「國務青」分享自己站出來的原因，期盼更多年輕朋友一起讓台灣持續走在「民主路」上。

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曾在「2023台美小姐選拔賽」獲「第一公主」和「最佳人氣獎」的台法混血兒杜若薇（Léa Dumortier）表示，台灣正處對抗中共的最前線，面對威脅仍不斷進步，過去8年台灣的自由民主、對於人權價值的堅持，都讓身在海外台灣人或台裔美國人相當自豪，這一次她回來，就是想跟大家一起投下自由民主的一票、投下向中共說不的一票、投下台灣是世界的台灣的一票，呼籲大家一起投下「愛台灣」的一票，支持民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴繼續將台灣推向世界的舞台。

來自高雄、就讀台大的「國務青」王嘉吟提到，韓國瑜回來了，成為中國國民黨不分區立委的第1名，很有可能在選後被藍、白陣營聯手推舉為立法院長，當年韓國瑜參選高雄市長她還沒有投票權這一次，但這次她將親自用手中的選票，拒絕國民黨，拒絕韓國瑜！

來自屏東、就讀台北大學的「首投族」青年李芝玉指出，前總統馬英九接受國際媒體訪問竟主張「兩岸關係必須相信習近平」，令人非常驚訝、無法接受，呼籲首投族一起用選票，拒絕踐踏民主政治的國民黨，支持「民主大聯盟」中有專業、有能力的立委候選人。

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