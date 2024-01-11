馬英九稱要相信習近平 政院：只要是台灣一份子就該相信台灣

前總統馬英九接受《德國之聲》專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。對此，行政院發言人林子倫在院會後記者會表示，台灣是民主、自由與法治的國家，只要是台灣的一份子都應該選擇相信台灣的人民跟台灣的民主。（記者鍾麗華攝）

2024/01/11 13:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九接受《德國之聲》專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。對此行政院發言人林子倫在院會後記者會表示，台灣是民主、自由與法治的國家，只要是台灣的一份子都應該選擇相信台灣的人民跟台灣的民主。

馬英九接受《德國之聲》專訪，被問到九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人。馬英九則認為，這與一般人都誤解九二共識有關，並強調他擔任總統期間，九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎，也是兩岸關係沒走向緊張之所在。被問到「您認為您可以信任習近平？」馬英九回應，就兩岸關係而言，必須相信他。

請繼續往下閱讀...

民進黨發言人戴瑋姍昨也質疑，國民黨的國際外交路線就是要與中國綁在一起，始終沒有改變，馬英九等同是為習近平背書，甚至操弄國外媒體誤解台灣人對兩岸關係的看法和主張；馬英九也在專訪提到，侯友宜可以延續他的兩岸政策。因此支持侯友宜就是支持馬英九、支持習近平，也就是相信一中原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法