蔡其昌清水大本營拚陸戰 再批對手空降不了解地方

蔡其昌在清水市場入口拜票。（記者張軒哲攝）

2024/01/11 15:29

〔記者張軒哲／台中報導〕選戰倒數，立法院副院長蔡其昌爭取中一選區立委連任，面對民眾黨蔡壁如「藍白合」來勢洶洶，今（11）日清晨除了蔡其昌前往路口拜票外，蔡其昌太太黃玉廷也化身最強助選員，由立委林楚茵陪同，前往大甲市場拜票助選，向民眾誠摯懇託出門投票，守護蔡其昌，市場民眾熱情握緊黃玉廷的手，高喊凍蒜。

蔡其昌爭取台中第一選區立委連任，今日清晨即前往清水菜市場入口拜票，找來幸福親子藝文季的瞇瞇將陪同，相當吸睛。隨後沿清水街上至鰲峰山上進行車隊掃街，為選戰最後2天進行衝刺，懇託民眾一定要出門，用選票支持會做事的人。沿路民眾也高舉雙手比出4號，甚至有人拿出文宣與旗子，夾道歡迎蔡其昌的到來，盼在地會做事的立委蔡其昌能順利連任。

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蔡其昌表示，過去4年，他努力爭取超過30所校園環境改善、舉辦超過500場的會勘、再爭取超過3千戶自來水延管工程以及超過5000件選民服務。

蔡其昌説，他的對手卻不認真的讓選民看見她與瞭解她，一位空降來的候選人，不了解地方，只訴諸政黨對決、訴求顏色的對立，甚至跑到外地去輔選，這對海線選民極為不尊重。雖然選舉只是一個過程，平時的努力更重要，但選戰到了最後，應該誠懇的拜託選民、論述願景，空降又不認真，相信選民不會接受這樣的候選人。

蔡其昌在清水市場入口拜票。（記者張軒哲攝）

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