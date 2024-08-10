原住民族正名30週年 林右昌：民進黨率先使用「原住民」一詞

民進黨秘書長林右昌10日出席台灣原住民族正名30週年活動，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2024/08/10 21:46

〔記者陳政宇／台北報導〕為紀念台灣原住民族正名30週年，民進黨今（10日）於圓山花博花海廣場舉行原住民族日市集。民進黨秘書長林右昌表示，1986年民進黨成立，在黨綱、黨章及所有的正式文件上都採用「原住民」一詞，是第一個使用「原住民」的政黨。

今天活動包括有林右昌、副秘書長楊懿珊、前總頭目黃新來、頭目徐錦熙等人共襄盛舉。林右昌致詞談到，8月1日為台灣的「原住民族日」，8月9日為聯合國所訂定的「世界原住民族日」，整個8月可說是原住民月，盼大家透過參與活動，一同感受原住民族文化的多元魅力，進而提升對原住民族文化的尊重，藉由進一步的了解，能有效減少歧視現象發生。

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林右昌回顧，400多年來，原住民族被外來政權稱作「番」、「高砂族」或「山胞」，是污名且歧視的稱呼，傷害了原住民族的自我認同。1994年的8月1日，政府修正公布第三次憲法增修條文，將「原住民」入憲，沿用40年的「山胞」成為歷史。

林右昌接著細數，2005年7月31日，原住民族委員會首度舉辦原住民族正名紀念日的活動，前總統陳水扁正式宣布8月1日為原住民族日；2016年8月1日，前總統蔡英文針對原住民族曾遭受的不公不義待遇，代表國家向原住民族道歉；總統賴清德也在今年8月1日提出「原住民族政策新藍圖」包含復振原住民族語言、增進原住民族健康、保存原住民族文化、培養原住民人才及促進原鄉部落永續發展等五大方向。

林右昌說，政府也藉由各項的法案通過，來促進原住民族的自我認同，以及對原住民族文化的保障，例如他擔任內政部部長時所通過的「姓名條例」，就是用法律維護原住民族的文化慣俗，原住民族可以單列族名，不必侷限於中文姓名，具有歷史意義。

林右昌指出，族人透過使用拼音登記為名字，是尊重原住民族文化的展現。不僅是使用拼音登記，還可依照原住民族依其文化慣俗改名時，因非屬個人因素改名者，不列入次數計算，鼓勵原住民族傳承族人的文化。

民進黨秘書長林右昌（左三）、副秘書長楊懿珊（右二）10日出席台灣原住民族正名30週年活動，並與前總頭目黃新來、頭目徐錦熙等人合影。（記者廖振輝攝）

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