為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳佩琪認「有犯意 沒犯行」 許淑華批自知犯罪：玩弄文字遊戲淡化責任

    民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

    民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

    2024/08/10 22:37

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，民眾黨昨稱「申報帳務瑕疵」，將全面清查並儘速補正資料。民進黨台北市議員許淑華揭露柯文哲團隊玩文字遊戲、淡化責任的說法，包含柯文哲承認圖利財團上百億容積獎勵，稱「圖利又怎樣」、陳佩琪承認開空頭公司，稱「有犯意，沒犯行」、民眾黨承認作假帳卻稱「帳目疏失」。

    許淑華指出，從來不認錯的阿北一家，最近突然開始瘋狂認錯、搶著認錯，她認為柯文哲們對犯罪心知肚明，且已做好準備，以自己一定會出事為前提，向台灣社會裝可憐，但他們一點都不可憐、，罪嫌一點都不輕微，光是「已承認」的部分，包含京華城案涉犯圖利罪、金流假帳涉犯政治獻金法、空頭公司涉及偽造文書罪，恐還有利用職務詐取財物罪。

    許淑華表示，柯文哲們是「知錯，不改，而且不想負責」，才會演出這幕「我道歉了啊不然你還想怎樣」的鬧劇，她認為柯文哲一家毫無法治觀念的行為，以及民眾黨混亂的管理，已經足以讓社會大眾懷疑背後是否有更多案件。

    許淑華呼籲，以這些明確線索為前提，司法與監察單位主動清查柯文哲2024選總統、2022選市長的競選帳目，勿枉勿縱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播