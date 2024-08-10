陳佩琪認「有犯意 沒犯行」 許淑華批自知犯罪：玩弄文字遊戲淡化責任

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/08/10 22:37

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，民眾黨昨稱「申報帳務瑕疵」，將全面清查並儘速補正資料。民進黨台北市議員許淑華揭露柯文哲團隊玩文字遊戲、淡化責任的說法，包含柯文哲承認圖利財團上百億容積獎勵，稱「圖利又怎樣」、陳佩琪承認開空頭公司，稱「有犯意，沒犯行」、民眾黨承認作假帳卻稱「帳目疏失」。

許淑華指出，從來不認錯的阿北一家，最近突然開始瘋狂認錯、搶著認錯，她認為柯文哲們對犯罪心知肚明，且已做好準備，以自己一定會出事為前提，向台灣社會裝可憐，但他們一點都不可憐、，罪嫌一點都不輕微，光是「已承認」的部分，包含京華城案涉犯圖利罪、金流假帳涉犯政治獻金法、空頭公司涉及偽造文書罪，恐還有利用職務詐取財物罪。

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許淑華表示，柯文哲們是「知錯，不改，而且不想負責」，才會演出這幕「我道歉了啊不然你還想怎樣」的鬧劇，她認為柯文哲一家毫無法治觀念的行為，以及民眾黨混亂的管理，已經足以讓社會大眾懷疑背後是否有更多案件。

許淑華呼籲，以這些明確線索為前提，司法與監察單位主動清查柯文哲2024選總統、2022選市長的競選帳目，勿枉勿縱。

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