為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡壁如現身藍台中造勢場！喊在野團結翻轉海線：我不信蔡其昌那麼強

蔡壁如現身藍營台中選前最大造勢場喊拜託，「支持我勢必拿下海線這一席」。（記者蘇孟娟攝）

蔡壁如現身藍營台中選前最大造勢場喊拜託，「支持我勢必拿下海線這一席」。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/08 20:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統大選倒數5天，國民黨正、副總統候選人侯友宜與趙少康首度在台中合體造勢，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及列黨不分區立委名單第一位的韓國瑜均到場同台，民眾黨第1選區立委候選人蔡壁如也現身上台喊話，她說，過去民進黨立委候選人蔡其昌都躺著選，今年不一樣，她喊，「我需要你們給我力量」，「我不相信他有那麼強」，海線這一席我勢必拿下來。

國民黨選前台中最大場造勢今晚在烏日高鐵站前廣場舉行，除是侯趙首度在台中合體造勢，藍營重量級人物也到齊號召選民大團結，現場吸引不少支持者，晚間7點半，現場喊已吸2萬人到場，藍軍各區候選人上台尋求選民支持外，蔡壁如也應邀上台向選民致意。

蔡壁如說，在國民黨的支持者前出現民眾黨候選人，這在過去半年來已不突兀了；台中市有8席立委，有6席是民進黨籍，以致台中市的重大建設，盧秀燕都吃不開，這次在第1選區國民黨沒有提名人選，政黨間既競爭又合作，她這席就是政黨合作的示範，希望海線這一席在野團結在一起希望。

蔡壁如說，過去民進黨立委候選人蔡其昌都是躺著選，這次她已經看到成功曙光，「我不相信他有那麼強」，盼團結在野力量、可以團結的力量，來翻轉海線；她說，「我需要你們給我力量」、「海線這一席我勢必拿下來」，她籲在場民眾說，需要大家的協助，「請你們協助我拿下海線立委」。

國民黨台中選前最大造勢場，在烏日高鐵站前廣場舉行。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中選前最大造勢場，在烏日高鐵站前廣場舉行。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯趙配今晚首度台中合體！盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜全來了
2024/01/08 16:34

侯趙配今晚首度台中合體！盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜全來了
韓國瑜累了嗎？幫台中立委候選人造勢 竟寫成新北市立委
2024/01/08 14:42

韓國瑜累了嗎？幫台中立委候選人造勢 竟寫成新北市立委

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
一早站路口拜票 蔡其昌：「天道酬勤」選民一定看得到
2024/01/08 09:39

一早站路口拜票 蔡其昌：「天道酬勤」選民一定看得到
高雄第6選區也藍白合？蔡壁如拍片支持陳美雅
2024/01/07 18:59

高雄第6選區也藍白合？蔡壁如拍片支持陳美雅

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
批蔡其昌「12年都躺著選」 蔡壁如：是我把他逼出來站路口
2024/01/07 00:11

批蔡其昌「12年都躺著選」 蔡壁如：是我把他逼出來站路口
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播