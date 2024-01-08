蔡壁如現身藍台中造勢場！喊在野團結翻轉海線：我不信蔡其昌那麼強

蔡壁如現身藍營台中選前最大造勢場喊拜託，「支持我勢必拿下海線這一席」。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/08 20:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統大選倒數5天，國民黨正、副總統候選人侯友宜與趙少康首度在台中合體造勢，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及列黨不分區立委名單第一位的韓國瑜均到場同台，民眾黨第1選區立委候選人蔡壁如也現身上台喊話，她說，過去民進黨立委候選人蔡其昌都躺著選，今年不一樣，她喊，「我需要你們給我力量」，「我不相信他有那麼強」，海線這一席我勢必拿下來。

國民黨選前台中最大場造勢今晚在烏日高鐵站前廣場舉行，除是侯趙首度在台中合體造勢，藍營重量級人物也到齊號召選民大團結，現場吸引不少支持者，晚間7點半，現場喊已吸2萬人到場，藍軍各區候選人上台尋求選民支持外，蔡壁如也應邀上台向選民致意。

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蔡壁如說，在國民黨的支持者前出現民眾黨候選人，這在過去半年來已不突兀了；台中市有8席立委，有6席是民進黨籍，以致台中市的重大建設，盧秀燕都吃不開，這次在第1選區國民黨沒有提名人選，政黨間既競爭又合作，她這席就是政黨合作的示範，希望海線這一席在野團結在一起希望。

蔡壁如說，過去民進黨立委候選人蔡其昌都是躺著選，這次她已經看到成功曙光，「我不相信他有那麼強」，盼團結在野力量、可以團結的力量，來翻轉海線；她說，「我需要你們給我力量」、「海線這一席我勢必拿下來」，她籲在場民眾說，需要大家的協助，「請你們協助我拿下海線立委」。

國民黨台中選前最大造勢場，在烏日高鐵站前廣場舉行。（記者蘇孟娟攝）

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