中二選區顏寬恒爆債務逾億 林靜儀批非「在地」是「債地」立委

台中第二選區立委候選人林靜儀（中），批評國民黨對手顏寬恒為「債地立委」。（記者黃旭磊攝）

2024/01/09 21:09

〔記者黃旭磊／台中報導〕針對國民黨台中第二選區立委候選人顏寬恒在立委候選人財產申報出現週轉金借款及房貸，對手、民進黨立委候選人林靜儀指出，有那麼多的財產才有辦法拿到那麼多的周轉金，顏寬恒前委員很愛說他是在地的立委或在地人，我想他只是會玩金錢、賣土地的「債地立委」；至於顏寬恒並未回應債務議題。

林靜儀今天下午由民進黨總統候選人蕭美琴陪同，從台中地院沙鹿簡易庭前上車在市區進行車隊掃街，兩人半小時後在終點站運19球場下車，林靜儀被問及顏寬恒債務問題，痛批顏沒有任何城市願景，真得覺他只是會玩金錢、賣土地的「債地立委」。

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顏寬恒並未對於銀行借款或周轉金有所回應。

林靜儀再批，有土地才有辦法借到周轉金，顏現在沒有公職就是一般市民，也沒有正職薪水營生，怎麼會有辦法拿到周轉金，要有財產跟土地才有辦法拿到周轉金擔保。

林靜儀說，上週舉辦公辦政見會，顏對中二選區未來規劃都講不清楚，沒有任何城市願景，「我真的覺他只是會玩金錢、賣土地的債地立委」，前段時間質疑顏清通債權那筆土地，為何每次選舉都沒有申報公職財產，到底是「錢多到忘記要申報，還是其實是假債權關係。」

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