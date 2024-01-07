「林靜儀過關代表擺脫地方家族勢力拘束」 蔡英文：對的路要繼續走下去

總統蔡英文（前右）表示，中二選區這仗我們一定要贏；林靜儀（左側白衣者）過關，代表擺脫過去地方政治家族勢力的拘束。（林靜儀競總提供）

2024/01/07 21:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀，今天晚上在沙鹿靜宜夜市舉辦造勢晚會，選區7位市議員及立委洪申翰、前立委陳柏惟紛到場站台，總統蔡英文更二度前來力挺。蔡英文表示，這一仗我們一定要贏，林靜儀2年前勝選是改變台灣非常重要的指標，中二選區的鄉親讓全台灣看到改變台灣，我們選擇終結家族及派系政治，讓台灣民主再進化，這條對的路我們一定要繼續走下去，呼籲大家1月13日投票支持林靜儀連任。

蔡英文說，過去8年台灣走在對的道路，現在要繼續走下去。過去8年有大家的支持，她開「台灣」這台車走在對的路上，賴清德坐在副駕駛座，很清楚未來的道路，1月13日讓賴清德及蕭美琴帶領大家繼續走對的路。

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蔡英文指出，她在對的路上推動三件對的事，改變台灣，讓台灣進步發展。第一件就是努力建設國家，讓台灣更強大，大力推動前瞻基礎建設，讓台灣國力更強。在野黨一直批評前瞻建設，但前瞻建設就在平常的生活中，包括學校班班有冷氣、沙鹿沙田路的海線第一座立體停車場，這8年8800億的預算進入到台灣的建設，讓我們的經濟發展有新的動能，國力發展非常的快，但對手顏寬恒丟水球擋前瞻，所以我們要選對立委，才能繼續建設台中，台灣才可繼續走對的路。

第二件就是照顧人民、穩健財政。第三件事就是堅持自由民主、走向世界，這幾年來台灣不論在民主自由都是國際評比亞洲第一名，我們也推動國防自主，讓世界看到台灣自我防衛的決心。勇鷹號高教機就在沙鹿製造，中二選區就是國防產業重鎮，林靜儀也是民進黨在中部地區唯一一席國防外交委員會的立委，呼籲大家繼續支持林靜儀「顧預算、守國防」。

蔡英文說，這幾年我們布局全球市場，不再依賴單一市場，台灣出口總值成長超過七成，台灣已經走向世界，世界也走進台灣，從2016年至今，外資投資金額逾2.4兆元，台商投資也超過2.1兆元，對台灣這幾年經濟發展是很重要的助力。美光公司是全球最大的半導體公司，繼續擴大在台灣投資，表示他們肯定台灣是安全穩定的投資地點，世界肯定台灣及看好台灣，就是因為台灣走在對的路上。

蔡英文呼籲大家支持賴清德，讓台灣這台車繼續穩穩的往前走，林靜儀過關，民進黨國會就可以過半，代表擺脫過去地方政治家族勢力的拘束，我們一起選擇有價值理念的林靜儀，一起證明台灣的民主是愈來愈進步，呼籲中二選區的鄉親再一次勇敢的站出來，支持林靜儀，讓林靜儀連任留在國會。

林靜儀說，今年的選舉是價值的選擇！中二選區不可走回頭路，不要不會問政的立委，週六投票日繼續改變中二選區，呼籲大家顧票、投票，讓他們知道人民的氣力、聲音。

蔡英文到台中替林靜儀輔選。（林靜儀競總提供）

蔡英文到台中替林靜儀輔選。（記者黃旭磊攝）

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