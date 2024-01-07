《台中》林靜儀控債權未申報 顏寬恒：有登記
〔記者蘇金鳳、張瑞楨、黃旭磊、張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕昨天是選前超級星期六，台中市多個立委選區激烈交鋒，二選區民進黨林靜儀質疑顏寬恒有一筆六千萬債權未申報，將向監察院檢舉，顏則反擊說，自己都如實申報。一選區民進黨蔡其昌、民眾黨蔡壁如、無黨籍劉燈鐘，一早都在大甲鎮瀾宮商圈掃街拜票；五選區民進黨莊競程邀對手黃健豪在松竹寺前公開辯論，但等候半小時，黃並未現身，莊批是民主不好示範，黃則回應早已在選委會調查時勾選辯論，是莊競程未勾選。
沙鹿一筆六千萬債權未登錄 將向監院檢舉
林靜儀昨天開記者會，指控顏寬恒在沙鹿中清段有一筆高達六千萬的債權，至今未登錄在公職人員財產申報上，質疑是顏太有錢忘記？或假的債權擔保？她痛批國民黨DNA是以權養錢，以錢養權的政黨；顏寬恒表示，這些債權都登記在土地信託財產，都有如實登記，並反諷林對賴清德沒有申報違章建築隻字不提，根本雙標。
請繼續往下閱讀...
一選區蔡其昌、蔡壁如鎮瀾宮商圈掃街
一選區大甲鎮瀾宮商圈被視為兵家必爭之地，民進黨蔡其昌、民眾黨蔡壁如、無黨籍劉燈鐘昨一早全都到此地掃街拜票。蔡壁如說，已將蔡其昌逼到站街口拜票，蔡其昌說，選戰到最後一周應該都會遇到，要選一個在地了解大家需求，對海線未來發展才有幫助。
五選區莊競程邀辯論 黃健豪回浪費時間
五選區莊競程邀對手黃健豪，昨天上午在松竹寺前公開辯論，但莊等待半小時，黃未現身，他公開提問黃，包括頻繁赴中交流、躲避教召、在台北買房卻沒在台中置產等十問；黃則回應，他已在公辦電視政見發表會調查時勾選辯論，莊未勾選，卻在選前幾天要求辯論，浪費他的寶貴時間，莊是說謊、抹黑的立委。
江啟臣、羅廷瑋合體 江肇國諷賄選團隊
行政院長陳建仁昨日在民進黨豐原造勢晚會前，先陪同林靜儀、莊競程車掃；國民黨八選區江啟臣則是陪同六選區羅廷瑋，在東區建國市場一起拜票，兩人都被指控幹部涉嫌賄選，江、羅痛批民進黨選舉全是「奧步」，民進黨六選區江肇國反諷兩人合體掃街，根本是「賄選團隊的大集合」。
民眾黨主席柯文哲昨日陪蔡壁如到鎮瀾宮參拜，隨後車隊由大甲出發，繞行大甲、清水與梧棲掃街。