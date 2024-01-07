《台中》林靜儀控債權未申報 顏寬恒：有登記

國民黨台中市第二選區立委候選人顏寬恒表示，財產都有如實申報。（資料照）

2024/01/07 05:30

〔記者蘇金鳳、張瑞楨、黃旭磊、張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕昨天是選前超級星期六，台中市多個立委選區激烈交鋒，二選區民進黨林靜儀質疑顏寬恒有一筆六千萬債權未申報，將向監察院檢舉，顏則反擊說，自己都如實申報。一選區民進黨蔡其昌、民眾黨蔡壁如、無黨籍劉燈鐘，一早都在大甲鎮瀾宮商圈掃街拜票；五選區民進黨莊競程邀對手黃健豪在松竹寺前公開辯論，但等候半小時，黃並未現身，莊批是民主不好示範，黃則回應早已在選委會調查時勾選辯論，是莊競程未勾選。

沙鹿一筆六千萬債權未登錄 將向監院檢舉

林靜儀昨天開記者會，指控顏寬恒在沙鹿中清段有一筆高達六千萬的債權，至今未登錄在公職人員財產申報上，質疑是顏太有錢忘記？或假的債權擔保？她痛批國民黨DNA是以權養錢，以錢養權的政黨；顏寬恒表示，這些債權都登記在土地信託財產，都有如實登記，並反諷林對賴清德沒有申報違章建築隻字不提，根本雙標。

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一選區蔡其昌、蔡壁如鎮瀾宮商圈掃街

一選區大甲鎮瀾宮商圈被視為兵家必爭之地，民進黨蔡其昌、民眾黨蔡壁如、無黨籍劉燈鐘昨一早全都到此地掃街拜票。蔡壁如說，已將蔡其昌逼到站街口拜票，蔡其昌說，選戰到最後一周應該都會遇到，要選一個在地了解大家需求，對海線未來發展才有幫助。

五選區莊競程邀辯論 黃健豪回浪費時間

五選區莊競程邀對手黃健豪，昨天上午在松竹寺前公開辯論，但莊等待半小時，黃未現身，他公開提問黃，包括頻繁赴中交流、躲避教召、在台北買房卻沒在台中置產等十問；黃則回應，他已在公辦電視政見發表會調查時勾選辯論，莊未勾選，卻在選前幾天要求辯論，浪費他的寶貴時間，莊是說謊、抹黑的立委。

江啟臣、羅廷瑋合體 江肇國諷賄選團隊

行政院長陳建仁昨日在民進黨豐原造勢晚會前，先陪同林靜儀、莊競程車掃；國民黨八選區江啟臣則是陪同六選區羅廷瑋，在東區建國市場一起拜票，兩人都被指控幹部涉嫌賄選，江、羅痛批民進黨選舉全是「奧步」，民進黨六選區江肇國反諷兩人合體掃街，根本是「賄選團隊的大集合」。

民眾黨主席柯文哲昨日陪蔡壁如到鎮瀾宮參拜，隨後車隊由大甲出發，繞行大甲、清水與梧棲掃街。

2024立委選舉

民進黨台中市第二選區立委候選人林靜儀指對手國民黨候選人顏寬恒有筆六千萬債權未申報，要去監察院檢舉。（記者蘇金鳳攝）

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