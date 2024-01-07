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顏寬恒控抺黑明提告 林靜儀︰「臭尻川，畏人向」 做過的事還怕人講

顏寬恒召開記者會指控對手林靜儀利用身障人士進行抹黑情事。（記者歐素美攝）

顏寬恒召開記者會指控對手林靜儀利用身障人士進行抹黑情事。（記者歐素美攝）

2024/01/07 15:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒，今天下午召開記者會，指控對手林靜儀透過中台灣教授及前立委李明憲等名義，利用身障人士組成的摩托車隊，在大街小巷散播不實抹黑訊息，並在選舉公報及投票通知單夾帶抹黑文宣， 將向選委會及警方檢舉，並將於週一地檢署按鈴提告，意圖使人不當選；林靜儀則回擊指出，「臭尻川，畏人向」（喻缺點怕人發現），顏寬恒自己做過的事還怕人家講、怕人家宣傳。

顏寬恒表示，每次選舉都會聘請身障人士利用摩托車進行宣傳，以宣傳政見政績，並幫助身障人士，讓他們獲得額外收入，但林靜儀卻當藏鏡人，利用身障人士，陷這些身障騎士於不義，進行抹黑、意圖使人不當選。

顏寬恒說，根據民眾提供錄影資料，林靜儀的身障小蜜蜂車隊在去年12月29日下午4點於霧峰民生路，利用中台灣教授協會的名義，指稱「這樣的人千萬不能讓他進入國會，他會用特權去壞事危害社會」；今年1月6日晚上7點10分左右，在烏日區中山路三段一帶，則以前立委李明憲名義，指稱「不要一直再選黑金，讓他一直在國會，利用特權去做壞事情」。

顏寬恒說，日前競選總部並收到沙鹿區北勢里里民反映在選舉公報和投票通知單中發現夾帶對手針對顏寬恒的抹黑文宣，明顯是對手陣營刻意所為，將向台中市選舉委員會檢舉，並呼籲對手約束自己及樁腳，不要因選情告急就奧步百出，違法影響選舉。

顏寬恒指出，林靜宜的作法明顯悖離事實，流於情緒性謾罵、批評、抹黑、栽贓，不是客觀敘述，符合意圖使人不當選要件，已請律師撰狀，週一將委由律師前往遞狀，同時也向轄區分局報案，希望遏止歪風，還給地方一個乾淨的選風。

顏寬恒並指控林靜儀在立法院護航疫苗、萊豬及過期雞蛋，提案修改藥事法剝奪藥劑師調劑權、護航數位中介法箝制人民言論自由，相信選民眼睛是很雪亮的。

林靜儀則回應指出，這是「臭尻川，畏人向」，顏寬恒自己做過的事還怕人家講怕人家宣傳，顏寬恒常宣傳自己是在地人，在地人最知道他在這地方做哪些見不得人的事，在地人最知道他這些地方做過哪些魚肉鄉民的事，在地人更清楚他在這個地方不但沒有建設，而且沒有能力擔任立法委員。

顏寬恒指林靜儀在選舉公報夾帶抹黑的文宣。（記者歐素美攝）

顏寬恒指林靜儀在選舉公報夾帶抹黑的文宣。（記者歐素美攝）

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