蔣萬安也語塞！台中為顏寬恒拜票 民眾聞風說「來看帥哥」

台北市長蔣萬安（右2）到沙鹿為顏寬恒（右1）輔選，民眾爭相合照要簽名，並表示是為了來看帥哥。（記者歐素美攝）

2024/01/08 21:42

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長蔣萬安今天南下台中，到沙鹿玉皇殿參拜，並陪同台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒在沙鹿徒步掃街拜票，許多民眾聞風而來，要求簽名合照，蔣萬安致詞表示，相信大家不是為了看帥哥而來，結果民眾大喊「是」，讓他一時語塞，一直說「我不是，我不是」。

蔣萬安說，相信大家是為顏寬恒而來，因顏擔任立委時對地方貢獻很大，替地方爭取很多建設，所以這次立委選舉拜託大家一定要去投票，並幫忙拉票催票。

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蔣萬安說，過去寬恒在立法院是他很好的朋友，是他的兄弟，兩人同年，過去併肩作戰，這次選舉顏被抺黑攻擊，他真的看不下去，所以今天特別前來為顏助選站台；拜託所有台中的鄉親，一定要支持善良正直誠信，又很認真打拚的顏寬恒。

顏寬恒說，與蔣萬安到信仰中心玉皇殿參拜，保祐台灣國運昌隆，並為寬恒加油，讓寬恒更加有信心，在選舉最後階段排除一切困難，不會被這些抺黑造謠中傷。

中二選區這次會拿下勝利？蔣萬安說，當然，對寬恒有信心；寬恒一直以來深耕地方，絕對是在地鄉親看得到找得到，而且請他幫忙他一定做到的好人選；地方服務札實，這是台中沙鹿地區真正需要好的立法委員。

蔣萬安表示，選戰到最後階段，民進黨無所不用其極，抹黑造謠，這些都不是民眾願意看到的，這些也都是不實的指控，最後只剩4天，我們要選出新的總統也要有新的國會，寬恒絕對是親最好的選擇，呼籲大家全力支持，集中選票。

民眾對蔣萬安高喊「我愛你」，蔣萬安也高舉雙臂比出愛心回應。（記者歐素美攝）

沙鹿民眾爭相來看蔣萬安，並高舉牌子「萬眾矚目，安邦定國」。（記者歐素美攝）

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