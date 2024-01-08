留藍白合作空間！盧秀燕：侯康配若當選 我不會接閣揆

盧秀燕在造勢晚會宣佈，若侯趙當選，她不會進入內閣、不會接閣揆。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/08 21:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨今晚在台中市舉行「挺侯康台中團結造勢晚會」造勢晚會，台中市長盧秀燕表示，國民黨的情勢有上揚，一旦侯友宜、趙少康當選後，要展現誠意，她不會接閣揆，不會入閣，要讓侯趙有更大人事空間，跟其他在野黨合作，組聯合內閣；其次，中部正在「轉大人」，她要留在台中繼續照顧中部人。

盧秀燕表示，她在一年前，就有人要她選總統，甚至還連署要她選，但都要求不要幫她連署，她是第一個宣佈不會參選正副總統，因為她要繼續守護台中，因為過去政府都是重南北輕台中，台中都被跳過，因此她要繼續建設台中，讓台中更好。

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她更批中央因為政黨不同，因為意識型態，中央建設不止卡台中也卡彰投，如捷運，為了中部好，要支持侯康。

盧秀燕表示，侯趙情勢已浮出來，侯趙有機會執政，因此昨天就有些人就說提到誰做行政院長，就有人提到她，詢問她有機會會不會當行政院長？她今天要第一時間向中部鄉親報告，如果侯趙當選，她不會擔任行政院長，也不會進入內閣，因為總統若國民黨贏了，在野政黨就要合作，就要團結，就要聯合。

盧秀燕表示，剩下5天，在野要合作，要團結，要集中選票給侯趙，會成立聯合政府，要邀請其他政黨組聯合政府，因此她以自身拋磚引玉、率先宣布，她不會接閣揆也不會入閣，她要讓侯康有更大的人事任用空間，擴大聯合政府的能量。

第二個原因就是，媽媽市長要繼續留在家，她表示，中部正轉大人，留在中部成長照顧大家。

盧秀燕喊話，她雖不接閣揆也不入閣，但侯趙配當選後，她一定會好好督促侯趙。她也對現場群眾喊話，「集中選票投侯康」。

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