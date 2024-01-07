陳柏惟站台下重誓：「若林靜儀當選，我這世人就不再參與選舉」

中二選區前立委陳柏惟以台語喊話稱，「如果林靜儀當選，我這世人就不再參與選舉。」（記者歐素美攝）

2024/01/07 21:03

〔記者黃旭磊、歐素美／台中報導〕距離投票日只剩6天，總統蔡英文今晚（7日）專機抵達台中機場，趕往沙鹿靜宜夜市為台中第二選區民進黨立委候選人林靜儀輔選，蔡英文向支持者說，還要趕到高雄，「我實在是放心不下靜儀，飛機就停在這裡」特地來輔選，而在蔡總統致詞前，中二選區前立委陳柏惟以台語向支持者喊話稱，「如果林靜儀當選，我這世人就不再參與選舉。」

陳柏惟說，台中海線長期被黑暗勢力把持，4年前有個「勇敢的少年家」過來，1年10個月後，他們開始攻擊抹黑，給過建設的里長說沒看過我，自己成為「台灣第一個被支持的人爽到，又被反對的爽到的政治人物。」

請繼續往下閱讀...

陳柏惟表示，林靜儀跟顏寬恒相比，一個是天使、一個是惡魔很好比，拜託選民一定要蓋給林靜儀，台中的這次選舉氣氛很奇怪，有假民調賄選、有里長被招待去旅遊，還有涉嫌詐領國有地的，選民要選服務的，不是貪污的，要選護台灣不是黑白來的，不是選他家越來越有錢，捷運、病院都蓋在他家附近。

陳柏惟強調，感謝中二選區對3Ｑ的栽培，這5年來自己參與全台灣最多選舉，很累，過程中有人說我有私心，為了中二選區自己曾摔斷手，也曾退黨表達對民主支持，「如果這樣還被說有私心，在這裡要特別宣布，如果林靜儀當選，我這世人（這一生）就不再參與選舉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法