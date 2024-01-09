許智傑控假學歷應道歉退選 鍾易仲搖頭反批BB彈當核彈

許智傑踢爆鍾易仲以假學歷欺騙選民，應該道歉並退選。右為高雄市議員林智鴻。（記者陳文嬋攝）

2024/01/09 12:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市第七選區（鳳山）立委選舉藍綠激戰，現任民進黨立委許智傑今（9）日踢爆，國民黨候選人鍾易仲涉嫌以台、美兩國都不認可的「假大學」學歷欺騙選民，要求退選；鍾易仲反批，這已經是舊聞了，諷刺許智傑可能「殺紅了眼」，「把BB彈當核彈」，令人搖頭。

許智傑指控鍾易仲過去2016年參選立委落選、2018年當選高雄市議員，競選時提報學歷「美國北維吉尼亞大學」（University of Northern Virginia, UNVA），這學校不僅曾被美國國土安全部和移民署搜索，還被該國獨立學院和學校認證委員會（ACICs）撤銷學歷認證，《華盛頓郵報》2011年8月23日報導，前校長David Lee因豪宅中有性奴隸辭職，印度官方也曾點名 UNVA 為「假大學」（sham US colleges），如此嚴重的學倫問題比念「野雞大學」、論文抄襲還誇張，可說是全國迄今最嚴重學倫案，呼籲鍾易仲道歉退選。

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許智傑表示，根據遊學代辦網站介紹，這所大學居然可以線上授課，不用出國也可以拿到文憑，招生時間就是2006至2008年，讓人懷疑鍾易仲是在台灣拿美國文憑，鍾易仲後來拿假學歷參選是「趁年輕幹壞事」，明明2011年學校就出問題，還故意拿「假大學」的學歷惡意欺騙選民，涉嫌造成公務人員登載不實、甚至詐領選舉補助款，呼籲鍾易仲將擔任議員期間所領薪水還給國家，不要當「薪水小偷」。

許智傑指出，UNVA於1998年成立，2008年後被ACICs撤銷認證、 2011年被維吉尼亞州高等教育委員會（SCHEV）認證為非認可機構，2011年7月28日被美國國土安全部調查，美國移民和海關執法局（ICE）即暫停批准UNVA的學生和交流訪客資訊系統（SEVP） ，並要求學生提供上課證明才可以繼續維持簽證，反則就要取消簽證、7天內強制離境，2013年7月16日，維吉尼亞州高等教育部取消UNVA運營執照，並強迫學校關閉，沒想到學校關閉後又在南達科他州的蘇瀑另起爐灶，南達科他州政府卻發現，這地址沒有建物，顯然是一間空殼大學。

高雄市議員林智鴻舉出《華盛頓郵報》2011年8月23日報導，UNVA其中一任校長David Lee被爆料豪宅中有性奴隸而辭職，網路上還有許多疑似性虐待照片傳出，外界質疑這所大學是否真的在辦學，其他外媒2011年也報導，UNVA的2400名學生中有90％來自印度，連印度人力資源和發展部長卡皮爾•西巴爾（Kapil Sibal）都曾說，「sham US colleges」（指UNVA）是一所假大學。

高雄市議員陳慧文秀出鍾易仲父親鍾紹和及鍾易仲的臉書截圖，鍾易仲自稱有證明文件，但文件上沒有鍾易仲姓名、學校名稱，也非政府官方文件，完全無法證明鍾易仲的學歷是否為真；更誇張是鍾紹和還曾在臉書說自己栽培兒子到碩士畢業，實情是該大學為亞洲和印度許多富商權貴二代「洗學歷」所在。

鍾易仲：求學坎坷視為珍貴的人生歷練

鍾易仲回應表示，這是他2016年和邱議瑩競選立委時舊聞，許智傑可能殺紅了眼，把BB彈當核彈，令人只能搖頭以對。

鍾易仲強調，他求學過程比較坎坷，當年出國求學非他所願，甚至以叛逆來表達對自己「政二代」身分的不滿，當時確實沒有慎選學校，但入學後認真求學，以大學直升取得碩士學位，只是後來才知道該校學歷並沒有被國內所承認，更慘的是，他回國後不久，該校就退場了，害他成為沒有母校的人，為此他回國後重新進修，取得國內大學碩士學歷。

鍾易仲表示，他確實不如許智傑的台大學歷顯赫，然而做事能力不在學歷高低，他對過往求學過程毫無隱瞞，也視為珍貴的人生歷練。

許智傑踢爆鍾易仲以假學歷欺騙選民，應該道歉並退選。（記者陳文嬋攝）

鍾易仲反批許智傑把BB彈當核彈，令人只能搖頭以對。（國民黨提供）（記者陳文嬋攝）

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