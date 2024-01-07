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綠營黃金週決戰高雄！許智傑控對手抹黑和唱衰

許智傑感性發言用選票替他主持公道，支持者高喊「許智傑加油」。（許智傑競選總部提供）

許智傑感性發言用選票替他主持公道，支持者高喊「許智傑加油」。（許智傑競選總部提供）

2024/01/07 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市第七選區鳳山區拚4連霸立委許智傑近來飽受選舉抹黑，今晚於民進黨黃金週高雄場表示，鳳山的進步大家看得見，未來還有很多夢想要實現，他號召大家1月13日用選票替他主持公道，不要讓認真做事的人孤單，數萬支持者高喊「許智傑加油」！

許智傑今晚感性表示，他深耕鳳山25年，用青春、生命、感情和鳳山站逗陣，鳳山所有建設沒人比他更了解，他願意用生命來守護鳳山。他說，鳳山很多建設，不敢居功都是他一個人所做，他感謝總統 、市長和公務員及民代付出，強調這是大家共同的榮譽。

面對國民黨立委候選人鍾易仲批評鳳山沒進步，許智傑說，這是因為他不用心、不了解，鳳山大部份建設和活動他很少參與，怪不得他一直唱衰鳳山，他請大家大聲說「我鳳山我驕傲！」

許智傑說，對手利用文宣、電視、網路等，傳播耳語一波又一波，抹黑他有小三、主任貪污、服務要收錢 ，明明是假的事情，故意抹黑騙選票，想要塑造許智傑割稻尾的錯誤假象，來掩飾他在鳳山沒有政績的缺點。

許智傑說，他一直在為鳳山拚建設，三井百貨公司主要是智傑爭取來鳳山，對手竟然說是韓國瑜的功勞，陳其邁為了替他澄清，還說用自己的人格掛保證。

許智傑也感性提到去年最愛的母親離世，從小到大教育他做人做事要好心、要認真，面對對手顛倒是非、不實抹黑，他深感委屈與意外，對手身為客家子弟，竟然違背客家精神的修好心田。

許智傑說，選情因對手抹黑陷入苦戰，選戰倒數幾天，對手可能有其他奧步，他呼籲大家一定要看得清、認得明，用選票替許智傑主持正義、主持公道，不湯乎認真做事的許智傑孤單，1月13日做伙做他的靠山。

許智傑感性發言用選票替他主持公道，支持者高喊「許智傑加油」。（許智傑競選總部提供）

許智傑感性發言用選票替他主持公道，支持者高喊「許智傑加油」。（許智傑競選總部提供）

許智傑感性發言用選票替他主持公道，支持者高喊「許智傑加油」。（許智傑競選總部提供）

許智傑感性發言用選票替他主持公道，支持者高喊「許智傑加油」。（許智傑競選總部提供）

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