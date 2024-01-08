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海外客家鄉親返台力挺 許智傑承諾：當客家文化模範生

包括全球台灣客家信賴後援會長林敬賢、世界台灣客家聯合總會長鍾振乾、北美台灣客家公共事務協會長曾俊明等人，率領的全球返台海外客家鄉親代表，到立委許智傑的競選總部為許打氣。（許智傑競辦提供）

包括全球台灣客家信賴後援會長林敬賢、世界台灣客家聯合總會長鍾振乾、北美台灣客家公共事務協會長曾俊明等人，率領的全球返台海外客家鄉親代表，到立委許智傑的競選總部為許打氣。（許智傑競辦提供）

2024/01/08 20:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統立委大選本周六將投票，今天包括全球台灣客家信賴後援會長林敬賢、世界台灣客家聯合總會長鍾振乾、北美台灣客家公共事務協會長曾俊明等人，率領的全球返台海外客家鄉親代表，到立委許智傑的競選總部為許打氣，許智傑不僅高唱客家經典歌曲「客家本色」，承諾要當立院守護客家文化的模範生。

許智傑說，客家在台灣的文化中具有舉足輕重的角色，不僅人才輩出、各行各業都有客家頂尖人物；客家人堅忍、善良、樸實的特質，非常值得所有人學習。

許智傑強調，高雄的客家分布，刻板印象都是位於大旗美地區，但其實隨著都市發展以及人口遷徙，現在客家鄉親最多的地方其實就是鳳山以及三民，並隨之發展出「都會客家」的型態，目前也致力修改客家基本法中，對於客家重點發展區的認定條件，希望藉修法，照顧更多都會客家的鄉親，協助傳承優美的客家文化。

客家子弟市議員林智鴻表示：鳳山的客家鄉親人口佔有近20%，比例非常高！客家人的權益保障以及文化的傳承，許智傑提出的客家四大願景，包含「修改客家基本法」、「閩、客、原、新族群共榮」、「閩客共學」、「客家博覽會在高雄」，皆受到客家團體的力挺及支持。

許智傑說，「我雖然不是客家人，但非常願意推廣客家文化、學習客家語言，立志要當客家文化的模範生。」然而本次選舉的對手打著客家後生的旗幟，卻背棄客家本色中的修好心田、實在踏實的精神，不僅在議會毫不重視客家議題、不出席客委會預算審議，更是以抹黑、潑髒水的不實資訊，意圖詆毀我的形象，實在是無法接受！

許智傑說，自己雖然不是客家人，但非常願意推廣客家文化、學習客家語言，立志要當客家文化的模範生。（許智傑競辦提供）

許智傑說，自己雖然不是客家人，但非常願意推廣客家文化、學習客家語言，立志要當客家文化的模範生。（許智傑競辦提供）

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