鍾母逾千坪農舍涉違法拆不拆？ 鍾易仲：接受市府指導改善

鍾易仲母親1300多坪農舍涉違法拆不拆？鍾易仲（左）今表示，接受市府指導改善。（記者陳文嬋攝）

2024/01/07 19:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾檢舉國民黨立委候選人鍾易仲母親1300多坪農舍涉違法，市府查出多處違建將裁罰6至30萬元，主建物也有增建情形將持續查明；外界關注是否自行拆除違建？鍾易仲今受訪表示，有錯的部分會建議長輩接受市府指導改善。

高市第7選區鳳山區立委選舉藍綠捉對廝殺，民進黨挑戰4連霸立委許智傑指控國民黨立委候選人鍾易仲母親1300多坪農舍涉違法，鍾易仲坦承知情圍牆老違建是家族錯誤，歡迎市府相關單位依法處理。不過民眾向市府建管處爆料農舍多處違建，經市府現地勘查結果，查出圍牆、大門、地上水泥硬鋪面及建物，未申請農業設施容許使用，都是屬於違建。

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經比對農業部農地管理資訊系統，也無農業設施容許使用核發紀錄，確認未作農業使用屬實，市府將依區域計畫法裁罰6至30萬元，並要求限期改善。工務局也比對原始設計圖與空拍圖，發現主建物也有增建情形，將請當事者說明，並持續依法查處。

許智傑抨擊鍾易仲知情母親農舍違法被抓包，竟公然說謊只有圍牆是違建，還推稱是家族錯誤，沒有誠信可言，要求鍾易仲退選。他舉例台中顏寬恆自行開怪手處理違建、韓國瑜夫婦自拆豪華農舍、廖先翔自拆父親違建，農舍涉違法均自行拆除，唯獨鍾家態度傲慢，迄今未自拆違建，還想把責任推給市府，根本是傲慢無視民意。

台北市長蔣萬安今南下高雄為鍾易仲助選，媒體詢問鍾母農舍違建是否會自行拆除？鍾易仲回應表示，只要是有錯的部分，會接受市府指導，他也會建議長輩，接受市府指導，該改善的會去做改善。

民眾檢舉國民黨立委候選人鍾易仲母親1300多坪農舍涉違法，市府查出多處違建將裁罰6至30萬元。（市府提供）

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