民眾檢舉鍾易仲家族1300多坪農舍涉違法 市府查出多處違建將裁罰

民眾檢舉鍾易仲家族1300多坪農舍涉違法，市府查出圍牆、大門、地上水泥硬鋪面都是違建，將依法裁罰6至30萬元。（記者陳文嬋攝）

2024/01/05 19:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市第七選區鳳山區藍綠激戰，民進黨現任立委許智傑指控國民黨立委候選人鍾易仲家族1300多坪農舍涉違法，鍾易仲坦承圍牆老違建是家族錯誤，但市府根據民眾檢舉，查出圍牆、大門、地上水泥硬鋪面及建物等都是違建，將依法裁罰6至30萬元；市府也比對農舍今昔空照圖，確定主建物也有增建，將現勘並請當事者說明，持續依法查處。

民眾向市府爆料座落位於美濃區龍肚段2筆土地的農舍涉及違規案，現況除了農舍主建物外，尚有圍牆、大門、地上水泥硬鋪面及建物等，市府根據民眾檢舉展開調查，查出圍牆、水泥硬鋪面、大門及建物，並未申請農業設施容許使用，屬於違建。

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市府表示，根據農業發展條例第8之1條規定，在農業用地上興建有固定基礎農業設施，必須先取得農業設施容許使用，然後再依法申請建使執照。

經市府現地現勘後，查證現況有設置圍牆、大門、水泥硬鋪面及建物，同時比對農業部農地管理資訊系統該地號，並無農業設施容許使用核發紀錄，確認未作農業使用屬實，將依區域計畫法相關規定，裁罰6至30萬元，並要求限期改善。

此外，農舍領有83年美濃鎮公所核發使用執照，市府比對農舍主建物今昔空照圖，發現另有增建情形，將前往現地勘查，請當事者說明，並持續依法查處。

市府也比對農舍今昔空照圖，確定主建物也有增建。（立委許智傑競選總部提供）

民眾檢舉鍾易仲家族1300多坪農舍涉違法，市府查出農舍建物是違建，將依法裁罰6至30萬元。（記者陳文嬋攝）

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