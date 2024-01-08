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全力催票守鳳山！ 市府團隊3首長首陪立委許智傑站路口

陳其邁團隊3首長陪同立委許智傑站路口，全力催票守鳳山！ （市府提供）

陳其邁團隊3首長陪同立委許智傑站路口，全力催票守鳳山！ （市府提供）

2024/01/08 14:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2024大選最後衝刺，高雄第七選區鳳山戰況激烈，民進黨立委許智傑力拚連任，陳其邁市府團隊首度3位首長聯合站路口拜票，全力輔選許智傑守鳳山，拜託鄉親票投4號，選對的人、走對的路。

民進黨立委許智傑今於鳳山區澄清路、自由路口拜票請託，陳其邁團隊首度出現3位局處首長陪同許智傑站路口拜票，包括客委會主委楊瑞霞、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔。

許智傑和局處長們一字排開，向民眾鞠躬拜票，並比出4號手勢，拜託鄉親票投4號，選對的人、走對的路，展現要拚「再贏一次」的決心！

許智傑也亮出「招商三井」等多項政績看板，許智傑表示，會繼續在中央扮演強而有力後盾，爭取更多經費繼續全力推動高雄鳳山建設，他也強調，要讓高雄建設持續發展，最後衝刺非常重要，拜託鳳山鄉親繼續拉票、固票以及催票，「1月13日一定要出來投票！」。

客委會主委楊瑞霞表示，許智傑長期關注客家政策，推動客家電視台成立，也積極推動客家基本法，更協助找尋設置鳳山客家不分族群據點，成功協助爭取美濃鍾理和紀念館修建，以及新客家文化園區文物館內部整修工程，更以身作則呼籲民眾一起加入學客語行列，希望許智傑能順利連任，繼續為客家族群努力。

局處首長也帶來大飯糰，象徵「鳳山大團結」，替許智傑加油打氣，呼籲鳳山鄉親團結支持長期為高雄、為鳳山全力打拚的許智傑！

陳其邁團隊3首長陪同立委許智傑站路口，全力催票守鳳山！ （市府提供）

陳其邁團隊3首長陪同立委許智傑站路口，全力催票守鳳山！ （市府提供）

陳其邁團隊3首長陪同立委許智傑站路口，全力催票守鳳山！ （市府提供）

陳其邁團隊3首長陪同立委許智傑站路口，全力催票守鳳山！ （市府提供）

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