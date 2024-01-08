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郭璽控收佣金、回扣 馬文君反嗆：指控從來拿不出證據

郭璽昨晚參加民進黨立委候選人蔡銘軒造勢晚會，激動下跪，籲選民下架馬文君。（記者佟振國攝）

郭璽昨晚參加民進黨立委候選人蔡銘軒造勢晚會，激動下跪，籲選民下架馬文君。（記者佟振國攝）

2024/01/08 14:02

〔記者佟振國／南投報導〕針對台灣麻將最大黨主席郭璽昨批國民黨立委馬文君搞軍火、收佣金回扣，還激動下跪籲選民下架馬文君；馬文君今強調郭壐的，如今當眾下跪只是求自保，未來查察清楚真相大白，他的下跪就是向國人謝罪，至於郭壐罵她又老又肥，也反問他「蔡英文老嗎？」、「陳菊肥嗎？」

郭璽昨晚在民進黨立委候選人蔡銘軒的埔里造勢晚會中砲火四射，先批馬文君在搞軍火，還收佣金回扣，曾經給她佣金及選舉經費的就是他郭璽本人，郭璽更在台上罵馬文君是「老女人」、「賺飽飽」、「肥成那樣」，更是激動下跪，拜託選民不要再讓那種人繼續當立委。

馬文君今天再度回應媒體詢問表示，若她真有拿佣金回扣，郭璽可以指出是哪一件，檢調馬上查察，不就是一槍斃命，但郭璽對她的指控從未拿出證據，將透過律師對郭追加提告。

馬文君指出，郭壐的下跪只是求自保，他串通外人詐騙中華民國國防部，未來查察清楚真相大白後，他的下跪就是向國人謝罪，而蔡銘軒不斷把郭璽的話當聖旨，奉勸他要不要上那班「失智列車」，也鼓勵民進黨的支持者在高雄市第3選區可以票投郭璽，不分區立委政黨票則支持麻將最大黨。

至於挨批又老又肥，馬文君表示不是太在乎，對於曾經生兒育女的女人來說是人生最大的價值，也想請問蔡英文老嗎？陳菊肥嗎？

針對郭壐的下跪行為，馬文君反譏是自保行為，是在向國人謝罪。（馬文君競選總部提供）

針對郭壐的下跪行為，馬文君反譏是自保行為，是在向國人謝罪。（馬文君競選總部提供）

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