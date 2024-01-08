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台美人罹癌病奄奄 醫生放行回台投票、生龍活虎

世界台灣人大會成員幫吳音寧加油打氣，遇行政院長陳建仁。（記者顏宏駿攝）

世界台灣人大會成員幫吳音寧加油打氣，遇行政院長陳建仁。（記者顏宏駿攝）

2024/01/08 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣總統選舉全球關注，許多旅居國外的台僑近日紛紛回台，他們不僅揪國外友人到各地觀察台灣選舉，也下鄉到激戰區為民進黨的候選人加油打氣。

台僑兩大團體分別是世界台灣人大會（WTC）及世界台灣同鄉會聯合會（WFTA），他們都是綠營的重要支持力量，今天世台會成員在召集人程韻如率領下到彰化第三選區幫民進黨立委候選人吳音寧加油打氣，程韻如說，「台灣是我們的根」，她們雖在國外，但故鄉的政局發展，深深牽動她們的心，四年一次的總統投票，她們都會回台投票，今年選舉特別重要，因為藍、白兩大陣營已經「不演了」，「親中」成為他們共識，台灣不管總統或國會若由藍、白掌控，一定走向「香港化」，而中共在香港頒布港版國安法，已經宣告香港民主被閹割，她們憂心台灣的民主因藍、白合流而喪失，「這次如果不回來投，以後可能沒機會」。

程韻如說，民主是台灣的驕傲，很多國外友人都隨成員一起來台觀選，「這是民主的嘉年華會」，每次回來投票，都覺得「重生」，她說，她一個好朋友住舊金山已罹肝癌坐輪椅，原本已經病奄奄，她問醫師「能不能回台灣投票？」醫生說「妳OK就好」，這個朋友高興死了，現在整個人「生龍活虎」，明天就會到台灣。

她說，為了爭台灣的民主，她們奮鬥了一輩子，台灣人現在可以選總統了，但很多年輕人似乎不太重視，她呼籲大家，一定要珍惜手中的選票，更要「選對的人，走對的路」。

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