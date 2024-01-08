蕭美琴陪鄭文婷車掃 籲鄉親力挺「美德贏台灣」、「文婷顧基隆」

民進黨副總統候選人蕭美琴（中）今天與總統候選人賴清德南北合擊車隊掃街，蕭美琴第二站來到基隆鄭文婷競選總部，親自簽上名字表達祝福。（記者俞肇福攝）

2024/01/08 13:47

〔記者俞肇福／新北報導〕〔記者俞肇福／基隆報導〕民主進步黨副總統候選人蕭美琴結束新北市汐止陪同賴品妤車隊掃街行程，接續前往基隆市，陪同黨籍立法委員候選人鄭文婷車隊掃街。蕭美琴說，美德贏台灣，台灣要贏得美，「我們一定會勝利」。

選戰倒數，民進黨啟動全台大掃街，總統候選人賴清德與蕭美琴南北分進合擊，蕭美琴上午10時許抵達鄭文婷位於基隆市孝二路競選總部，受到支持者熱烈迎接，高呼「蕭美琴凍蒜、鄭文婷凍蒜」，蕭美琴隨後在牆上以金色筆寫上「文婷加油，基隆加油」。

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蕭美琴表示，希望大家繼續支持鄭文婷，讓鄭文婷可以延續立法委員蔡適應過去在立法院為基隆的建設打拚，鄭文婷更長期關心弱勢，是鄉親最好的選擇，大家一起加油，一起讓台灣、基隆進步。

蕭美琴說，謝謝基隆鄉親溫暖的鼓勵，「我們一定要贏，美德贏台灣，台灣要贏得美」，讓鄭文婷帶著台灣頭的基隆一起向前。

鄭文婷表示，選舉剩下最後關頭，要一起努力，堅持到最後，6號的手勢是就是要祝你幸福，這次基隆幸福通關密碼就是「266」2號總統賴清德副總統蕭美琴，6號基隆立委鄭文婷，6號政黨票 民主進步黨。讓三票民進黨，美德贏台灣。

民進黨副總統候選人蕭美琴（中）今天與總統候選人賴清德南北合擊車隊掃街，圖為蕭美琴第二站來到基隆的民進黨立委候選人鄭文婷競選總部，兩人站上宣傳吉普車合體同框比愛心手勢。（記者俞肇福攝）

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