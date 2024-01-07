郭璽南投埔里為民進黨蔡銘軒助講 激動下跪籲選民下架馬文君

郭璽今晚至南投縣埔里鎮為民進黨立委候選人蔡銘軒助講，激動下跪呼籲選民票投蔡銘軒。（記者佟振國攝）

2024/01/07 21:51

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒今晚於埔里鎮舉行造勢晚會，高雄市立委候選人郭璽現場再爆國民黨立委候選人馬文君都在搞軍火、收佣金與回扣，還批馬文君是「老女人」、「肥成那樣」，並當場下跪、哽咽呼籲鄉親支持蔡銘軒。

馬文君則回應郭璽的指控毫無根據，已涉及誹謗與意圖使人不當選，會採取司法途徑對郭璽提告，針對郭璽等人在潛艦案涉及嚴重弊端，呼籲檢調司法應該趕快徹查，至於其人身攻擊、侮辱女性的言論，邀請這種人登台的候選人、政黨則交由社會公評，女權鬥士范雲又在哪裡？

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選前超級星期天，蔡銘軒全力搶攻烏溪線草屯、埔里兩大票倉，上午由六都議員戴瑋珊等人陪同至草屯大觀市場拜票，呼籲草屯鄉親大團結，拔掉不適任的國民黨立委馬文君，將好「蔡」送進國會。

蔡銘軒也在埔里仁愛公園舉行造勢晚會，邀前農業部長陳吉仲、不分區立委候選人王義川及高雄市立委候選人郭璽到場助講，王義川、郭璽痛批馬文君是賣國立委，要求選民下架她。

郭璽更說韓國媒體已指這些潛艦資料就是台灣一位親中立委提供，想必大家都知道是誰，台下群眾則高喊是馬文君，郭璽呼籲民眾不要再讓這種人進國會，否則未來4年不知道會再出賣台灣多少次。

郭璽也直指馬文君一直在搞軍火，收佣金、回扣，而曾送馬文君佣金、選舉經費的就是他，郭璽更愈講愈激動，呼籲鄉親支持年輕人蔡銘軒，不像她是「老女人」，只會吃得「肥成那樣」，甚至突然下跪，語帶哽咽向鄉親拜託支持蔡銘軒，一定要讓他當選。

馬文君表示，身為國會議員就是監督政府，為廣大人民看緊荷包，預算龐大國防建設更需要如此，民進黨無法扼止又不積極偵辦其中弊端，卻只會對她不斷抹黑、抹紅，相信南投選民眼睛是雪亮的，也厭倦這樣的執政黨，該換、該拔的是黑金沉淪的民進黨。

郭璽指馬文君在立法院收軍火佣金、回扣，馬文君表示已意圖使人不當選，絕對提告。（記者佟振國攝）

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