韓警追查潛艦技術洩台案 韓媒指親中立委舉報 綠委批馬文君 傷害台灣信用

國民黨立委馬文君。（資料照）

2024/01/05 05:30

〔記者陳政宇／綜合報導〕台灣潛艦國造受到各方矚目，南韓媒體昨報導，韓警方正加緊調查大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流、並應用於台灣的「海鯤號」，這是由親中立委舉報得知。民進黨立委林俊憲昨抨擊馬文君，立委洩密傷害台灣的國際信用，壓縮台灣尋求技術合作的彈性空間，根本是國際醜聞。

前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君，涉嫌洩漏國造潛艦機密給韓國國家情報院，馬因此遭告發觸犯刑法外患罪章中的「洩漏國防秘密予外國罪」，高檢署去年十一月以被告身分傳喚馬文君出庭訊問。馬當時強調，她是基於立委權責，監督政府預算與政策，從錄音檔可知，裡面涉及許多弊端，除浪費人民納稅錢外，甚至會危害國家，相信司法會還她清白。

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馬︰得知弊端 請韓國政府協查

馬文君曾透過辦公室發出聲明表示，她當初在錄音檔聽到郭璽唆使韓籍技協，無視武器輸出許可，把機密帶來台灣，相關說詞就是犯罪，於是聯絡國防部、調查局、韓國代表處等單位，請韓國政府協助調查。

「韓國聯合新聞通訊社」昨報導，警方指韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣首艘國造潛艦「海鯤號」上。韓國防衛事業廳則表示，未曾許可向台輸出潛艦相關技術。「韓國經濟新聞」另引述相關人士說法報導，這次調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，而設計圖外流是「透過台灣親中傾向的立法委員舉報得知」。

報導也說，海軍幹部出身的韓商代表在內，多數員工現在都在台灣，加上台灣政府並未提供協助，令韓國警方調查面臨困難；相關人士則表示未外流設計圖。

民進黨立委劉世芳受訪說，國防產業相關案件具有高度敏感，除了涉及外交關係，還可能引來中國用盡各種方法阻擋提供台灣技術支援的人，若立委運用職權拿到一些外人無法拿到的資訊，輾轉洩漏，完全沒有站在國家的立場，也沒有任何國安的概念。

台灣的國會議員 扯自己國家後腿

「這是國際醜聞！」民進黨立委林俊憲直言，台灣的國會議員扯自己國家後腿，馬文君還瞎扯打弊案；馬破壞潛艦國造，在立法院違反秘密會議規定，跑去打電話、抄資料，此舉對我國和他國在國防機密研發上，恐怕會蒙上一層陰影，以後還有誰敢來幫台灣？根本是傷害國際信用。

民進黨立委洪申翰則說，台灣外有中共對各國的施壓，內部又有洩漏重要情資的立委，目的皆是削弱台灣的國防實力，這種洩密行為也讓人懷疑是否配合中國，呼籲選民看清楚。

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