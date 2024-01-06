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郭璽點名洩密 馬文君斥瘋言瘋語

郭璽出示SI負責人PARK（朴武植）聲明稿 。（記者洪臣宏攝）

郭璽出示SI負責人PARK（朴武植）聲明稿 。（記者洪臣宏攝）

2024/01/06 05:30

〔記者洪臣宏、陳鳳麗、林欣漢／綜合報導〕台灣首艘潛艦「海鯤號」洩密案國內外矚目，韓媒報導是台灣的「親中立委」所舉報，前海軍顧問郭璽昨天出示SI負責人PARK（朴武植）聲明稿，強調未將韓國潛艦機密資料交給台灣，並對台灣國防委員作為「深感遺憾」；郭璽指出，親中立委就是馬文君，並質疑馬也將資料交給中國國台辦，要求即日起退選並辭去立委職位。

郭出示韓商聲明稿 指台灣國防委員洩密韓國

馬文君回應，台灣政府盜竊他國機密才是國際醜聞，要求國防部快對外說明調查結果，而黃曙光、郭璽這個掮客集團也準備吃牢飯。對郭璽要求她辭立委並退選，馬文君說，郭璽的瘋言瘋語不值得回應。

郭璽昨出示SI（技高策略股份有限公司）負責人PARK（朴武植）署名的聲明稿，指「SI在台工作，從未將任何韓國潛艦機密資料，洩漏給台灣任何單位」；「SI對於台灣的國防委員將台灣的機敏資料送到韓國調查單位，造成巨大影響，深感遺憾」。

郭璽說親中立委就是馬文君，並指馬交付韓方的資料並非她聲稱的錄音檔，還有台船的三千多份檔案，內容涵蓋文字檔、圖檔及工作日誌等等，他質疑馬文君將同樣資料交給中國國台辦，她必須說清楚。

馬文君表示，潛艦國造召集人黃曙光、郭璽這個掮客集團，假造艦之名，到全世界盜竊機密，已經獲得證實，所作所為，害全體台灣人蒙羞，竟然還有臉大言不慚指控別人。這就是為什麼需要政黨輪替，「第一個查辦黃曙光、郭璽」。

另對於韓媒報導，兩名曾經任職韓國大宇造船公司的韓籍工程師，離職後轉任某負責潛艦開發顧問公司，但卻涉嫌將大宇造船二○一一年幫印尼造艦的設計圖帶走，並洩漏給台船公司，用於建造台灣國造潛艦「海鯤號」。

馬文君說，台船去年七月面對竊密質疑，曾反駁稱「國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製」，如今卻與韓媒的報導完全相反，代表一定有一方說謊。

馬文君表示，國防部應立即全面盤點此案，潛艦國造所有「商源」、設計圖、各項裝備，與各項輸出許可，還有無類似詐欺、盜竊，或造假情事。她強調，盜竊他國機密，屬重大國際醜聞，將重創台灣形象，國防部應儘速對國內外說明調查結果，澄清立場。

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