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洩密案》蒐集韓國法律文件及報導 最高檢：三檢列參偵辦

最高檢察署。（資料照）

最高檢察署。（資料照）

2024/01/06 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣潛艦國造受各國矚目，韓國媒體昨報導，韓國警方調查大宇造船海洋公司前員工涉將內部技術外流，應用於台灣「海鯤號」，是由「親中立委」舉報得知。前海軍顧問郭璽點名此人正是國民黨立委馬文君；最高檢察署昨表示，已蒐集韓國法律文件及報導，請偵辦檢察機關列入偵辦參考。

馬文君被告發涉洩漏國防秘密予外國罪，高等檢察署已偵辦中，針對韓媒報導指出我國親中立委向韓方舉報一事，最高檢高度重視韓媒相關報導，昨強調已蒐集韓國的法律文件，關於韓媒此次報導，會請偵辦相關案件的高檢署、高雄及台北地檢署列入偵辦參考辦理。

高檢署偵辦馬文君、郭璽等人涉入國造潛艦洩密疑案，去年十一月十六、十七日，先後以被告身分傳喚郭、馬兩人出庭，承辦檢察官根據郭璽等人提供的錄音檔案等物證，持續指揮檢察事務官勘驗該案錄音，並傳喚錄音檔中曾出現的相關人證。

據了解，相關錄音檔案中，有出現軍方及民間人士，為還原潛艦洩密案的原貌，檢方持續傳喚有關證人，包括取得潛艦國造案的關鍵人物、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光等人的關鍵證詞，另也不排除函詢駐韓國台北代表部，以釐清疑點。

高檢署目前仍維持「他」字案，尚未轉為「偵」字案。

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