桃園市政見會》六選區趙正宇細數政績 劉睿宸自介「我是劉尚謙」

桃園市第6選（八德、大溪、復興與中壢12里）立委候選人政見發表會，現任的無黨籍趙正宇細數8年做到的政績，請選民繼續支持。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

2024/01/08 13:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委候選人公辦政見電視發表會今（8）登場，第六選區（八德、大溪、復興與中壢12里）6位候選人有4人出席，無黨籍現任立委趙正宇細數8年政績，民眾黨候選人李慕妍訴求青年參政、為弱勢發聲，無黨籍葉堂宇高喊「大家都是No.1」，復康聯盟黨劉睿宸希望喚醒國家意識，不忘自介「我是演員劉尚謙」。

首位發言的劉睿宸以國、台、客語問好，他說，參選最重要的是喚醒國民的國家意識，老百姓現在弄不清楚選的什麼國家的總統，中華民國沒有對不起各政黨，「愛國家」非常重要，唯有喚醒國家意識，才能讓經濟強大、人民富裕，其次，青年缺乏高薪的問題在產官學合作不夠，應把護國神山變成護國神山教育，從高中職即開始納入相關項目及技術，進入大學後再加深專業；此外，他也主張推動青年及勞工合宜住宅、循環式長照，並要立法嚴打貪腐、毒品及詐欺，未來他要進入立院經濟委員會，把桃園變成六都第一、亞洲第一。

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候選人號次1號的葉堂宇用「1號」開頭，高喊「I NO.1、You No.1 everybody No.1.」、「台灣No.1、The Republic of China No.1」、「你第1、我第1、全部第1、台灣第1、中華民國第1」，強調自己是「葉問立院、堂堂正正」，花時間講述自己的從小到大的學經歷，稱參選是看見社會貧富差距、民生困苦及很多的不公不易，提出「四為四以」、「葉八點」為政見，包括總統選舉採複選制、課輔三餐化，最後他還向藍軍、國民黨同志喊話稱「我才是真正的正藍軍」，不需要含血、含淚投票，未來他進入立院之後，所有薪資一毛不拿，全數捐給鰥寡孤獨廢疾者。

26歲李慕妍主打青年參選，她說，不僅代表民眾黨，更代表年輕人及弱勢族群，「我們要的不是希望，而是改變的機會」，透過參選來改變，讓國會不過半、下架貪腐政黨。她提出「八心八見」政見，涵蓋建立智慧停車場、推動行人零死亡交通改善計畫、建立公正透明可信任的司法環境、推動消防員納入工會、制定兼顧人情與法律的安樂死及代理孕母制度、興建大溪復興間觀光纜車等。

爭取連任的趙正宇則以「政績回顧」爭取選民支持，他說，參選來承諾致力第6選區的進步，絲毫不敢鬆懈、時刻督促自己，8年來為鄉親爭取超過千億元預算，包括國道3號八德交流道、台66線銜接國道3號北上通車，除了興建中的捷運綠線，進一步爭取三鶯線延伸八德，綠線沿伸中壢也傳來好消息，同時也完成高鐵、台鐵及捷運生活圈；他強調，每張投給他的選票都沒有白費，接下來還有很多的建設要做，他再提出交通建設、教育文化、家庭照顧、長照政策、治安防弊四大政見，進步不能停滯，作為無黨立委，他堅持「只有民意、沒有黨意」，唯一的信念就是讓第六選區變得更繁榮、幸福，過去8年他做到了，接下來請鄉親繼續支持。

第六選區候選人中，國民黨邱若華、人民最大黨翁紹庭今天並未出席。

桃園市第6選（八德、大溪、復興與中壢12里）立委候選人政見發表會，民眾黨李慕妍主打青年參政、為弱勢族群發聲。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

桃園市第6選（八德、大溪、復興與中壢12里）立委候選人政見發表會，復康聯盟黨劉睿宸希望喚醒國家意識，不忘自介「我是演員劉尚謙」。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

桃園市第6選（八德、大溪、復興與中壢12里）立委候選人政見發表會，無黨籍葉堂宇高喊「大家都是No.1」，提出四為四以、葉八點政見。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

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