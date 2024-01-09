賴清德：我當總統有助印太創新局 讓中國檢討對台政策

民進黨正副總統候選人賴清德說，他當選總統有助於印太創造新局面，讓中國有機會檢討對台政策。（圖擷取自直播）

2024/01/09 11:09

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，接受28國、128家外國媒體提問，賴清德重申延續蔡英文總統兩岸政策，並維持兩岸現狀，被問到如何因應北京壓力的變化，賴說，他當選總統有助於印太創造新局面，這說明台灣民意支持信賴台灣持續走進世界，中國有機會檢討對台政策，如果是在野黨、在中國威脅介入下當選，中國不可能改變對台或印太政策。

被問及北京持續祭出各種行動變化，所謂「維持現狀」如何因應外來壓力的變化？賴清德回應，台海維持現狀符合台灣、中國還有國際社會的共同利益，台海的和平穩定也不是台灣單純跟中國的問題而已，現在已經是國際社會的問題，所以去年七大工業國領袖會議，日本首相岸田文雄特別強調，台灣的安全問題是全世界的問題，台海的和平穩定是全球安全跟繁榮發展的必要元素，台灣站在印太第一島鏈面對中國的威脅，當然責無旁貸，要善盡我們的責任。

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賴清德說明，台灣要維持台海現狀的幾個做法，首先就是落實他提出的「和平四大支柱方案」，第二是延續蔡英文總統穩健的外交國防兩岸政策，第三，我們並沒有任何計劃，因為中華民國台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另行宣布獨立的必要。除了台灣要善盡責任以外，他很高興也很感謝國際社會持續關注台海的和平穩定，如果國際的力量能夠持續關注，相信有助於維持台海的現狀。

賴清德強調，我們希望中國也能善盡責任，回到國際秩序的軌道上，國際情勢在改變，如果自己當選總統，也可以說明台灣的民意所支持的國家方向是「信賴台灣、持續走進世界」，中國就有機會檢討他們的對台政策；如果是在野黨當選，而且是在中國的威脅介入這場選舉之下當選，那中國不可能改變目前對台政策，或印太政策，「所以我當選是有助於在印太創造一個新的局面，讓台灣、中國還有國際社會，在新的局面下能夠穩定台海的現狀以及印太的和平發展。」

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