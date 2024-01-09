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桌上有國旗！國際記者會全英語致詞 賴清德重申延續小英兩岸政策

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支我國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統兩岸政策。（圖擷取自YouTube直播）

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支我國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統兩岸政策。（圖擷取自YouTube直播）

2024/01/09 09:27

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統大選倒數4天，民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，湧入28國、128家外媒、217人到現場提問。現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支我國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統穩健、務實且一致的兩岸政策，維持兩岸現狀，對等尊嚴與北京交流。

賴清德表示，今年全世界有超過65個國家將舉辦大選，這是有史以來最多大選的一年，台灣總統立委選舉是今年全世界第一場選舉，也是最受囑目的一場選舉，不僅決定台灣未來的國家領導者和國家方向，更要向全世界展現我們對民主的承諾，希望大家能看到台灣民主的活力，看到台灣人民堅定選擇民主，堅定站在反對極權主義的第一線，也堅定守護台海的和平與穩定。

賴清德強調，我們對和平有理想，但沒有幻想，因此他提出確保台海穩定的「和平四大支柱」，將建立台灣的國防威懾力，加強經濟安全，與全世界民主國家建立夥伴關係，並維持穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德重申，過去8年國際社會不斷對蔡英文總統穩健、務實且一致的兩岸政策表達支持，他將延續這些政策，符合台灣及國際社會的最佳利益，他將維持兩岸現狀，並以中華民國（台灣）為架構，團結我們社會，台灣永遠樂意在對等、尊嚴的基礎上，敞開大門與北京進行交流合作，增進兩岸人民的福祉。

賴強調，和平無價，戰爭無贏家，台灣將與國際社會一起，為和平與穩定做出積極貢獻，共同價值使我們更加團結，也賦予我們共同的目標，我們將共同確保印太地區民主、和平與繁榮的未來。

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支我國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統兩岸政策。（圖擷取自YouTube直播）

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支我國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統兩岸政策。（圖擷取自YouTube直播）

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