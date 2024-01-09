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批黃國昌背離初衷 林飛帆：太陽花不是抱柯文哲大腿的運動

民進黨前副祕書長林飛帆8日在基隆造勢晚會批評昔日「太陽花運動」戰友黃國昌，強調「太陽花運動不是要抱任何政黨的運動，更不是要抱柯文哲大腿的運動」。（圖擷取自「基隆 立委候選人 鄭文婷律師」臉書直播影片）

民進黨前副祕書長林飛帆8日在基隆造勢晚會批評昔日「太陽花運動」戰友黃國昌，強調「太陽花運動不是要抱任何政黨的運動，更不是要抱柯文哲大腿的運動」。（圖擷取自「基隆 立委候選人 鄭文婷律師」臉書直播影片）

2024/01/09 07:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨8日晚間在基隆舉辦大型造勢晚會，前副祕書長林飛帆延續白天記者會的砲火，批評獲民眾黨提名不分區立委的昔日「太陽花運動」戰友黃國昌，強調「太陽花運動不是要抱任何政黨的運動，更不是要抱柯文哲大腿的運動」。

林飛帆等10多名太陽花運動發起者8日上午召開記者會，指前立委黃國昌投身主張重啟服貿貨貿、兩岸一家親的民眾黨，已背叛、背離了太陽花運動的初衷。

林飛帆在造勢晚會致詞時提到，這幾百天來，對手不斷議論民進黨的不是，批評台灣有多差，但他剛剛來看路上，看到基隆港很漂亮，這就是過去8年林右昌市長執政的成果。他強調，全世界看得起台灣、看重台灣，是所有台灣人共同的努力，並向民眾喊話，「你若感到驕傲、光榮，就出來投票，捍衛進步台灣」。

林飛帆話鋒一轉指出，現在不論是國民黨或民眾黨的總統候選人都喊要重啟服貿，但大家忘記，10年前國民黨政府要簽服貿協議，是多少台灣人共同走出來，把它擋下來，現在也絕對不能讓服貿再回來。

林飛帆批，柯文哲不敢面對重啟服貿問題，「我過去的戰友黃國昌說太陽花運動不是抱民進黨大腿的運動，我非常同意，太陽花運動不是要抱任何政黨的運動，更不是要抱柯文哲大腿的運動」。

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

總統蔡英文出席信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情力挺。 （記者羅沛德攝）

總統蔡英文出席信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情力挺。 （記者羅沛德攝）

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

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