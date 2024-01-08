防民眾提早離場難看？ 侯友宜台中造勢阻遊覽車先走引發抗議

侯趙配今晚在台中烏日高鐵站區舉辦造勢晚會。（記者廖耀東攝）

2024/01/08 23:32

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨今晚在台中烏日舉辦造勢晚會，現場擠進數萬支持者，還動員約500輛遊覽車，不過有遊覽車司機還沒到9點散場時間就想載民眾提前離開，卻被出入口的員警阻擋，讓遊覽車司機質疑警方「鴨霸」，妨害民眾自由，此舉遭質疑是否擔心民眾提早離場難看才管制？警方表示配合主辦單位規劃的離場時間與特種勤務條例進行管制。

今晚侯趙配在台中烏日高鐵站區舉辦造勢晚會，現場動員約500輛遊覽車，不過還沒到9點散場時間，侯友宜還在台上講話，就有遊覽車司機要先離開卻被出入口管制的員警擋住，司機憤怒拿出手機錄影。

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遊覽車司機質問管制的員警：「請問我為什麼不能出去？觸犯什麼條例？」，員警表示「遵照特勤勤務條例，警衛對象還在裡面，因此進行管制」，司機對此說法無法接受，質問「若我們有急事不能先離開嗎？實在太鴨霸了」，雙方為此起爭執。

外界質疑是否擔心侯友宜還在台上講話，擔心有人先離場，其他人跟著開車離場難看，才會管制遊覽車沒到9點散場不能離開。

烏日分局則表示，中國國民黨今晚在高鐵台中特區租借場地辦理該黨總統及副總統候選人造勢活動，主辦方國民黨台中市黨部為維護現場秩序及周邊交通動線順暢，規劃參加活動大型遊覽車進場後，待晚間9點結束後再行離場，警方是依據主辦單位規劃及特種勤務條例第5及12條協助共同執行管制。

侯友宜今晚在台中烏日舉辦造勢晚會，有遊覽車司機還不到9點想載民眾先離開卻被員警擋住，質疑妨害民眾自由，和員警起爭執。（江和樹提供）

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