賴蕭接受28國外媒提問 涉外人士：台灣情勢受國際矚目

2024總統大選倒數4天，民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會。（圖擷取自直播影片）

2024/01/09 09:18

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統大選倒數4天，民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，共計28國、128家外媒、217人出席，向賴、蕭現場提問，尤以日本、美國媒體陣容最浩大，分別有近20家媒體報名出席，涉外人士表示，這凸顯台灣情勢逐漸受到國際矚目，外媒相當關注中國介入台灣選舉議題，以及選舉結果如何影響兩岸關係與國際情勢。

據了解，與會媒體來自日本、美國、韓國、瑞典、丹麥、愛爾蘭、捷克、盧森堡、土耳其、巴西、卡達，阿拉伯聯合大公國等國，尤以日本、美國媒體陣容最為浩大，分別有近20家媒體、近50人報名參與此場國際記者會。不少國際媒體也出動5人以上團隊，包含紐約時報（The New York Times）、法新社（FTP）、路透社（Reuters）、日本時事通信社、日本經濟新聞與義大利廣播電視公司（Rai）等。

請繼續往下閱讀...

涉外人士指出，許多國際主流媒體都非常關注台灣大選，法國、澳洲等重要媒體幾乎全數抵台，紐約時報、法新社也派出多位記者或編輯主管來台支援，報導此次台灣大選的外媒都相當關注中國介選議題，也在意台灣的選舉結果會如何影響兩岸關係與國際情勢。

該人士分析，由於疫情因素與半導體產業優勢，台灣情勢逐漸受到國際矚目，更陸續有外國訪團來台支持，國際媒體針對台灣的報導也越來越多，「以前他們要報導台灣，總部可能還會說這個好像還好，但是現在反而會被總部要求不能漏台灣的新聞。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法