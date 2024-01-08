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中官媒抄襲宣揚習近平「永遠在路上」 吳濬彥：意味永不會換手

中共官媒《新華社》抄襲「在路上」梗，宣揚中國國家主席習近平。（美聯社）

中共官媒《新華社》抄襲「在路上」梗，宣揚中國國家主席習近平。（美聯社）

2024/01/08 22:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴本月2日推出競選影片《在路上》大獲好評，不料中共官媒《新華社》竟拿去抄襲，7日深夜刊文，刻意將「在路上」3字入標宣揚中國國家主席習近平，曝光後引發外界訕笑。對此，綠營青年發展部主任兼發言人吳濬彥痛批中官媒「畫虎不成反類犬」！

賴蕭最新競選宣傳片近日獲得大量好評，「在路上」成為網友熱議話題，沒想到《新華社》昨天晚間以「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」為題刊文，宣揚習近平自2022年10月中共二十大之後的各種指示，強調在習近平的領導下，新時代中國共產黨人必將交出更優異的答案。

對此，吳濬彥今天（8日）透過臉書表示，「民進黨的《在路上》競選廣告，用開車比喻執政不是只是把車子開得好（把國家治理好），更重要的是蔡英文作為駕駛，帶國家人民走一段旅程之後，人民會選出下一段四年旅程誰最適合作為駕駛，也就是國家的治理者。」

他接著直言，賴蕭競選片想強調的是台灣的民主，意欲凸顯「蔡英文把大家安全載送到這裡、然後把車鑰匙交給賴清德與蕭美琴，呼籲大家投票給民進黨。但中共官媒畫虎不成反類犬，專文力捧『從嚴治黨永遠在路上』，不就是在說習近平永遠在路上，意味著永遠不會換手開車，這不強調自己是獨裁政體嗎？」

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