國民黨公布羅致政最新影片截圖 籲賴清德要求羅退選

國民黨中央黨部，召開「羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，並由2024國民黨總統及立委競選平台發言人凌濤說明。（記者田裕華攝）

2024/01/09 09:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，自稱該黨收到20片疑似民進黨立委羅致政的最新性愛影片，而且影片中「道具」、「特寫」都有，難道又是Deepfake或中共介選？該黨2024競選發言人凌濤呼籲民進黨主席、總統候選人賴清德，立即要求羅致政退選！

此外，凌濤也點名民進黨立委洪申翰，這兩天也被爆出影片，其實國民黨很早就有收到相關影片，洪申翰不只是私生活問題，還關於台灣的國家安全，他要求洪必須說清楚講明白。

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凌濤表示，在民進黨召開國際記者會的同時，他也必須召開國際記者會，因為他發現中華民國的國防外交立委（羅致政），竟然成為台灣國安危機的最大破口，根據國民黨收到的20片最新高畫質影片，都是過去未曾見過，而且「道具」、特寫、動作以及各種猥褻言語內容都有，難道民進黨又要說是中共介選？先前在第一時間護航羅致政的賴清德，現在應該請羅致政退選。

凌濤批評賴清德，在先前類似影片曝光後，真相尚未查明的情況下，就不分青紅皂白瞎挺羅致政，並宣稱羅遭統派媒體以及網軍的偽造影片攻擊，並質疑中共介選無所不用其極，根本就與過去民進黨全黨瞎挺前新竹市長林智堅論文案的情況一樣。

凌濤表示，先前羅致政的外流影片已經交由檢調調查，但調查局至今遲未公布結果，傳聞其實調查局已經查出並非深偽影片，但報告結果卻不敢公布，他要求檢調立即公布結果，而且記者會後他會把收到的最新20部影片交給檢掉，並要求在1天之內公布結果。

凌濤在記者會上公布部分影片截圖，並打上馬賽克，他強調，這些內容多數與上一波送交檢調的影片都是同一場景拍攝，影片顯示所有的鹹濕對話，都是毫不保留的自拍自錄，影片中羅致政與女性在床上開心自拍，動作不堪入目，且令人作嘔，更誇張的還有做一些相關的「作法」與「道具」，讓全台灣人感到羞辱。

凌濤質問羅致政，是否有外洩資料？有沒有在與蔡英文總統對話過程中，使用錄音筆錄下對話內容，造成資安的嚴重國家危機？是否還有什麼把柄被掌握在任何一方人士的手上，讓羅綁手綁腳？而過去民進黨立委趙天麟被爆與中國女子婚外情風波，同樣也是資安外洩，為什麼每次都是民進黨的國防外交立委，深陷資安的國安破口？

凌濤在記者會上公布部分影片截圖，並打上馬賽克，他強調，這些內容多數與上一波送交檢調的影片都是同一場景拍攝。（記者田裕華攝）

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