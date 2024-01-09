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首頁　>　政治

國民黨又稱握性愛片 羅致政：典型的「一條龍」介選

民進黨立委羅致政（中）質疑遭境外網軍抹黃攻擊，強烈抗議「國民黨配合境外介選勢力」。（資料照，記者賴筱桐攝）

民進黨立委羅致政（中）質疑遭境外網軍抹黃攻擊，強烈抗議「國民黨配合境外介選勢力」。（資料照，記者賴筱桐攝）

2024/01/09 11:35

相關新聞請見：

國民黨公布羅致政最新影片截圖 籲賴清德要求羅退選

〔記者翁聿煌／新北報導〕針對國民黨今天開記者會，聲稱收到20段疑似民進黨立委羅致政的性愛影片，喊話民進黨總統候選人賴清德要求羅致政退選；羅致政回應時引述媒體報導國安人士說法，指近來被爆料類似影片的立委不只他，且都是透過境外匿名上傳、再由國內協力散布，不排除是中國介選新手法。

國民黨記者會指稱是「羅致政最新高畫質爆料」，自稱收到20片疑似羅致政的性愛影片，片中「道具」、「特寫」都有，競選發言人凌濤喊話，呼籲賴清德要求羅致政退選。

羅致政表示，立委洪申翰昨天踢爆被境外網軍抹黃攻擊，型態、手法跟日前對付他的如出一轍，不知後面還有多少個羅致政、洪申翰，反問為什麼在這個假訊息介選的紅色供應鏈中，特定紅媒、國民黨「總是接手操作的那個人」，他在此強烈抗議「國民黨配合境外介選勢力」。

羅致政反問：「請問國民黨你的影片資料從哪裏來的？是誰源源不斷供應給你？正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。」

羅致政聲明：
1、絕對不能讓中共網軍介選得逞，動搖國本；這是一個操作細膩的新犯罪模式。
2、國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象。
3、紅統政媒先造謠抹黑，抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。

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