拚政黨票！「搶救王義川」南桃園車掃 廟口開講人氣比柯旺

搶救王義川」全台大車掃晚間開抵桃園中壢，王義川（左1）陪同立委候選人劉仁照（左2）、彭俊豪（左3）等人站在宣傳車上沿街催票。（記者李容萍攝）

2024/01/08 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨不分區立委候選人王義川，與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓，發起「川流不息環台大車掃搶救王義川」，今（8日）晚開抵桃園中壢和平鎮，除助攻第3、第5選區立委候選人彭俊豪、劉仁照，也要拚政黨票、拚國會過半，王義川人氣高，不論站在宣傳車沿街催票，還是廟口開講，所到之處支持者比出民進黨政黨票6號手勢，高喊「搶救王義川大兵」場面十分歡樂。

王義川說，「川流不息環台大車掃」行程第1天就到桃園，自己就住在中壢青埔，平鎮三崇宮是第3次來，第1次約3個月前人不多、第2次很冷，今晚卻是人滿滿，聽說比民眾黨總統候選人柯文哲上週參香來的人還要多，但這不稀奇，他去花蓮助講參加民眾也是比柯文哲多；民進黨總統候選人賴清德曾說過「南桃園贏，台灣就會贏」，南桃園選情很重要，他引用屏東1位立委候選人的1句話「我也許是1個勇士，但是每1個參與者都是英雄」，因為他看到在場英雄正為了台灣民主、自由努力，很感動。

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王義川表示，政黨票開票的多寡可以分配不分區立委席次，如果政黨票投給國民黨、民眾黨，就是在幫前高雄市長韓國瑜創造聲量，就是在累積韓國瑜當立法院長的聲量，民眾黨主席柯文哲已經公開支持韓國瑜當立法院長，投給民眾黨不分區的每一張票都再幫韓國瑜，韓國瑜當高雄市長時被高雄人以93萬票罷免，沒有道理，這次大家用選票投給民眾黨支持韓國瑜，讓韓當立法院長一點道理都沒有，為了不讓韓當立法院長，丟台灣的臉，拜託大家一定要把政黨票投給六號民進黨。

話鋒一轉，王義川點馴名國民黨第5選區立委候選人呂玉玲家族盤據平鎮選區太久太久，當過桃園升格前的平鎮市長、當過議員、當過立委，他暗酸呂玉玲是念軍校的嗎？為什麼平鎮、龍潭選出的立委每天在關心國防、關心飛機、關心潛水艇，不關心鄉親，也不爭取福利、地方建設，換掉呂玉玲家族，可以讓平鎮、龍潭有改變的機會，讓專業會計師劉仁照來改變平鎮、龍潭。

王義川也推薦彭俊豪年輕有為，提出「中壢未來式」的政見，彭的對手魯明哲，做過中壢市長（桃園升格前）、議員、立委，魯「能做的都做了」，已經變不出把戲、未來也不會比現在更厲害，他拜託大家支持彭俊豪，總統支持賴清德、蕭美琴成為穩定的力量，最後更連喊了5次6號，要大家把政黨票投給六號民進黨，讓民進黨國會過半。

「搶救王義川」全台大車掃晚間開抵桃園中壢，王義川（中）陪同立委候選人劉仁照（右）、彭俊豪（左）站在宣傳車上沿街催票。（劉仁照提供）

「搶救王義川」全台大車掃晚間開抵桃園中壢，王義川（左2）陪同立委候選人劉仁照（中）、彭俊豪（右2）等人在平鎮三崇宮進行廟口開講。（記者李容萍攝）

「搶救王義川」全台大車掃晚間開抵桃園，王義川開心廟口開講人氣比柯文哲旺。（記者李容萍攝）

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