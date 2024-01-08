綠藍白台南拚場！3總統候選人北區交鋒 陳亭妃喊：去拉票
2024/01/08 18:24
〔記者王姝琇／台南報導〕選舉進入最後階段，民進黨總統候選人賴清德今天回防「本命區」，聯手台南立委候選人車掃拜票；巧合的是，綠藍白3黨總統候選人今天在台南拚場，且在北區交鋒，賴清德陳亭妃車隊還經過柯文哲晚間開講場地。陳亭妃拉開嗓門向民眾喊話，「賴清德回來了，拜託大家1月13日一定要踴躍投票；拜託大家，現在就去拉票。」
第3站由第3選區立委陳亭妃接棒，車隊從北區成功海安路口出發，行經文賢路、和緯路、公園路到六甲頂，與第4選區立委林宜瑾交棒；沿途支持者自發性設置多達20處應援點，持手舉牌、揮舞賴清德及陳亭妃旗幟，還有民眾從家中衝出來大喊凍蒜。陳亭妃持續25分鐘喊話，呼籲大家1月13日一定要出門投票，總統賴清德1票、立委陳亭妃1票、民進黨1票。
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特別的是，台南北區今天成為綠藍白3黨拚場「交鋒」的區域，一早國民黨總統候選人侯友宜掃街車隊，從北區中樓勝安宮出發，現場聚集數百位支持者高喊凍蒜；晚上民眾黨總統候選人柯文哲也選在北區，於公園路鳳山宮舉辦廟口開講；賴清德下午攜手陳亭妃車掃也是主攻北區，路線亦從鳳山宮前經過，迎來支持者熱情歡呼。陳亭妃拉開嗓門向民眾喊話，「賴清德回來了，拜託大家1月13日一定要踴躍投票；拜託大家，現在就去拉票。」