綠藍白台南拚場！3總統候選人北區交鋒 陳亭妃喊：去拉票

百年舊來發餅舖也到陳亭妃應援點拉布條力挺，大港里里長黃良賢也到場舉牌！（記者王姝琇攝）

2024/01/08 18:24

〔記者王姝琇／台南報導〕選舉進入最後階段，民進黨總統候選人賴清德今天回防「本命區」，聯手台南立委候選人車掃拜票；巧合的是，綠藍白3黨總統候選人今天在台南拚場，且在北區交鋒，賴清德陳亭妃車隊還經過柯文哲晚間開講場地。陳亭妃拉開嗓門向民眾喊話，「賴清德回來了，拜託大家1月13日一定要踴躍投票；拜託大家，現在就去拉票。」

第3站由第3選區立委陳亭妃接棒，車隊從北區成功海安路口出發，行經文賢路、和緯路、公園路到六甲頂，與第4選區立委林宜瑾交棒；沿途支持者自發性設置多達20處應援點，持手舉牌、揮舞賴清德及陳亭妃旗幟，還有民眾從家中衝出來大喊凍蒜。陳亭妃持續25分鐘喊話，呼籲大家1月13日一定要出門投票，總統賴清德1票、立委陳亭妃1票、民進黨1票。

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特別的是，台南北區今天成為綠藍白3黨拚場「交鋒」的區域，一早國民黨總統候選人侯友宜掃街車隊，從北區中樓勝安宮出發，現場聚集數百位支持者高喊凍蒜；晚上民眾黨總統候選人柯文哲也選在北區，於公園路鳳山宮舉辦廟口開講；賴清德下午攜手陳亭妃車掃也是主攻北區，路線亦從鳳山宮前經過，迎來支持者熱情歡呼。陳亭妃拉開嗓門向民眾喊話，「賴清德回來了，拜託大家1月13日一定要踴躍投票；拜託大家，現在就去拉票。」

民進黨賴清德陳亭妃車隊行經民眾黨總統候選人柯文哲晚間開講場地。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德今天回防「本命區」，聯手台南立委候選人陳亭妃車掃拜票。（記者王姝琇攝）

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