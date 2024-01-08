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賴清德回本命區車隊掃街 台南熱情鄉親送包子祝「包中」

民進黨總統候選人賴清德在台南掃街，支持者熱情歡迎，並送上包子、肉粽與青蔥。（記者吳俊鋒攝）

民進黨總統候選人賴清德在台南掃街，支持者熱情歡迎，並送上包子、肉粽與青蔥。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/08 16:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨總統候選人賴清德今天回「本命區」台南進行車隊掃街，熱情的群眾夾道歡迎，還送上諧音「包中」的肉包、肉粽，他感動不已，自己拿起麥克風向鄉親致謝，也懇請大家全力相挺，支持者搖旗吶喊，氣氛熱烈。

賴清德今天下午在台南掃街，各選區立委候選人陪同，他從歸仁出發，車隊於當地信仰中心仁壽宮集結，先入廟參拜後，隨即啟程。

首站由第6選區立委候選人王定宇陪同，支持者湧至廟前廣場，為賴清德加油打氣，鄉親們也在沿路各定點聚集，車隊行經，歡聲雷動。

在仁德中正路時，當地工業區內的廠商，也自發性地集結，並持手舉牌，以感謝賴清德治水有成的標語，熱情歡迎，表達力挺之意。

來到第4選區的永康中華路，由立委候選人林宜瑾接力陪同，支持者湧至，爭相握手，並遞上包子、肉粽、青蔥、太陽花，民眾更親送自己熬煮的潤喉飲品，展現出疼惜賴清德的心意。

在南關線與永康區，看見支持者的熱情，賴清德相當感動，不時自己拿起麥克風，向鄉親們表達謝意，並懇請大家支持，並幫忙催票，力挺民進黨及其候選人，「選對的人、走對的路」。

民進黨總統候選人賴清德回台南掃街，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

民進黨總統候選人賴清德回台南掃街，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

仁德工業區的廠商熱情歡迎民進黨總統候選人賴清德，感謝他治水有成。（記者吳俊鋒攝）

仁德工業區的廠商熱情歡迎民進黨總統候選人賴清德，感謝他治水有成。（記者吳俊鋒攝）

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