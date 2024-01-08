全力催票！賴清德競總：不投票 藍白合鬧劇、服貿、韓國瑜都會回來

競選總部發言人郭雅慧、陳世凱8日共同召開「投票的力量」影片公布記者會。（記者塗建榮攝）

2024/01/08 15:21

〔記者陳昀／台北報導〕2024大選最後倒數，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部今推出「投票的力量」影片最後催票，競總發言人郭雅慧、陳世凱呼籲，大家不要以為「沒差這一票」，如果不出門投票，包括「藍白合」、10年前大家合力擋下的服貿、被罷免的前高雄市長韓國瑜，那些令國家倒退的一切，全部都會回來。

影片中特別針對三個族群呼籲，一是看不慣藍白合鬧劇的中間選民、二是10年前曾參與過反服貿的年輕族群、三是2020年曾經一同參與「罷韓運動」的族群，透過倒敘手法提醒觀眾，如果不投票，蔡英文總統執政這8年的進步和改變，都將退回原點，並搭配旁白：「你感到有點疲勞，不想表態、覺得麻煩，當你認為又不差你這一票的時候，他們回來了。」

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「才剛落幕的鬧劇會回來。」影片也重現國民黨、民眾黨的「君悅之亂」，批判藍白將國家領導人的職位，變成政治分贓鬧劇；「你不想要的會回來。」學生青年們再次戴上的頭巾，因為國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜和柯文哲，不約而同主張重啟或評估服貿談判，那正是十年前太陽花學運擋下的過去，「你得為同樣的事情再次站上街頭。」

郭雅慧表示，這支影片要提醒選民，如果沒有守住國會，曾經努力奮戰、想要守護的，很可能會再一次失去；過去不想要的，很有可能會再回來，很多人可能認為「沒差這一票」，但千萬不要中計，選票的重量左右台灣未來的走向，請大家絕對不能對政治灰心、厭煩，因而不去投票。

陳世凱也示警，假如藍白合掌握國會，未來台灣將像藍白合一樣成為鬧劇、空轉，阻擋這一切的關鍵力量就是選票，大家不要再上街頭一次，不要讓台灣經濟繁榮的現況再走回頭路，不能讓被罷免的韓國瑜成為立法院長、國會龍頭，請大家總統支持2號「賴蕭配」、區域立委選擇「民主大聯盟」候選人，政黨票投6號民主進步黨，國家才會繼續走在正確的路上。

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