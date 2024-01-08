英德美《在路上》破千萬次觀看 加碼推多國語言字幕

《在路上》獲得國際迴響，競總加碼推出多國語言版本字幕。（圖擷取自蔡英文IG）

2024/01/08 17:47

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴與蔡英文總統共同拍攝的《在路上》競選廣告，在各平台累積觀看數破1000萬次，除了原有的CF及英文字幕，競總今加碼推出日文、西班牙文字幕版，要向全球關心台灣的國際友人傳達民進黨堅守民主的立場。

賴清德競總發言人趙怡翔表示，《在路上》競選廣告獲得廣大迴響，各平台累積觀看數達1000萬次以上，包含來自日本、美國、印度、東南亞及歐洲等地的觀眾，因應國際友人高度關注，競總除了於CF上線隔日即推出英文字幕版本之外，今天也特別增加日文及西文字幕版本，向全球關心台灣的好朋友分享民進黨堅守民主的立場。

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趙怡翔指出，近日來許多外媒及國際友人均詢及《在路上》廣告，從後台數據也能看出此CF獲得世界各國民眾的關注，影片中傳達穩健與傳承的精神，並展現賴清德、蕭美琴對民主道路的堅持，相信這有助於國際觀眾更瞭解台灣的選戰，並提升世界對台灣民主的支持。

趙怡翔表示，新增的日文及西文字幕版《在路上》是由兩位資深老師進行翻譯，必須將對話中的內涵、毅力與幽默轉成為國外觀眾易懂的內容，希望能對懂日語及西語的國際友人帶來同樣的感動，點選設定即可選擇不同字幕。

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