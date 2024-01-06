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網發起「去海邊把總統接回來」 小英親回：下車的地方不會太困難

賴蕭配競選總部推出「我們一起，在路上」影片，蔡英文總統也參加演出，並將象徵「國政未來」的鑰匙交給賴清德，副駕駛座則換上蕭美琴。不過該橋段也讓網友笑稱總統蔡英文「被丟包」在路邊，甚至發起「去海邊把總統接回來」活動。（取自YouTube）

賴蕭配競選總部推出「我們一起，在路上」影片，蔡英文總統也參加演出，並將象徵「國政未來」的鑰匙交給賴清德，副駕駛座則換上蕭美琴。不過該橋段也讓網友笑稱總統蔡英文「被丟包」在路邊，甚至發起「去海邊把總統接回來」活動。（取自YouTube）

2024/01/06 08:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選進入最後倒數，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部日前發布競選影片後大獲好評。不過在影片瘋傳的同時，也引起許多網友討論片中劇情，針對不少網友笑稱總統蔡英文「被丟包」在路邊，甚至發起「去海邊把總統接回來」活動，蔡英文昨出席造勢活動時也笑回，她下車的地方交通不會太困難，並提到未來還會到台灣每個角落去走走看看。

賴清德、蕭美琴競選總部2日上架「我們一起，在路上」影片，與蔡英文總統合演拍攝，在影片掀起廣大迴響之餘，許多網友也找出影片中多個彩蛋，甚至有網友笑稱，蔡英文在片中交棒下車後，似乎被丟包在路邊，有網友還為此發起「去海邊把蔡英文接回來」活動。

針對片中橋段引發討論，近日總統蔡英文在出席活動時也陸續幽默回應。她4日到台中力挺台中第二選區立委候選人林靜儀時，就幽默指出，她交出鑰匙後，有人擔心她在海邊被丟包，對此她笑回，「請放心，有人會載我回家啦」，也讓民眾莞爾一笑。

昨日蔡英文到三重支持立委候選人李坤城前，也曾在line發文時強調，自己沒有被丟在海邊，也預告她（5日）晚上會和民進黨副總統候選人蕭美琴到三重參加晚會。昨日在現場致詞時，蔡英文也再度說明，表示她下車的地方不是海邊，是瑞芳，那裡交通不會太困難，未來還會到台灣每個角落去走走看看，用行動感謝曾經支持她的人。

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